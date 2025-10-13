Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by azerbaijan_stockers is licensed under public domain
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 20:00

Ела яйца каждый день — и организм ответил неожиданным образом

Диетологи отмечают: одно яйцо в день — оптимальная норма для большинства людей

Она никогда не считала себя поклонницей завтраков. Есть вскоре после пробуждения ей казалось ненужным, а классические блюда вроде яичницы не вызывали восторга. Несколько лет она придерживалась веганства, пока не столкнулась с дефицитом витамина B12: постоянная усталость и покалывание в руках стали сигналом, что организму не хватает питательных веществ. Инъекции не помогли, поэтому постепенно она вернула в рацион яйца, а затем и рыбу с мясом.

Когда редакция предложила ей провести эксперимент и есть яйца каждый день в течение двух недель, она решила проверить, как это повлияет на самочувствие.

Почему яйца снова в моде

Сегодня около 27 % американцев едят яйца ежедневно — на завтрак, в омлетах или бутербродах. В среднем человек потребляет более 280 яиц в год. И это не случайность. По словам Лаури Райт, доктора философии, директора программ питания Университета Южной Флориды:

"Несмотря на свои небольшие размеры, они обеспечивают мощный пакет питательных веществ", — отметила Райт.

Эксперт называет яйца "природными поливитаминами": они содержат высококачественный белок, холин, витамин D и лютеин, необходимые для мозга, костей и иммунитета.

Развенчание мифа о холестерине

Долгие годы яйца считались вредными из-за содержания жиров и холестерина. Однако современные исследования показали, что умеренное потребление не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний у здоровых людей.

"Старая философия о том, что яйца повышают уровень холестерина, оказалась устаревшей", — сказала сказала Сахар Берджис, доктор медицинских наук и основатель организации Inner Health and Wellnes.

Состав и ценность одного яйца

  • Калорийность — около 71 ккал.
  • Белок — 6 г.
  • Жиры — 5 г.
  • Витамин D — 1,2 мкг.
  • Холин — 169 мг.
  • Витамин B12 — 0,5 мкг.

Такой набор делает яйцо одним из самых доступных источников белка и питательных веществ для ежедневного меню.

Что изменилось за две недели

Она решила упростить задачу и заранее приготовила яичные маффины со шпинатом, которые легко замораживаются. Это позволило не тратить время по утрам и всегда иметь под рукой сытный завтрак. Чаще всего она ела их с цельнозерновыми тостами или вафлями, что помогало надолго сохранить ощущение сытости.

Кроме того, в рацион вошли салаты с яйцом вкрутую и простая яичница с зеленью. Иногда два варёных яйца становились перекусом. Уже через несколько дней она заметила, что стала дольше оставаться сытой и меньше тянуться к сладкому или кофе после обеда.

"Большинство людей замечают, что они дольше остаются сытыми благодаря белку и полезным жирам", — сказала Берджис.

По словам Лаури Райт, стабильная энергия связана с витаминами группы B и холином, который важен для настроения и работы мозга.

Советы шаг за шагом: как ввести яйца в рацион

  1. Начать с завтрака. Омлет с овощами или яйца пашот — самый простой способ добавить белок.
  2. Комбинировать с клетчаткой. Цельнозерновой хлеб или овощи помогают сбалансировать приём пищи.
  3. Использовать яйца как перекус. Варёные яйца легко брать с собой и не требуют сложной подготовки.
  4. Добавлять в салаты и каши. Варёное яйцо делает блюдо сытнее и питательнее.
  5. Не бояться экспериментов. Фриттата, шакшука или домашняя паста с яйцом — вкусные и полезные варианты.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: есть только белки, избегая желтков.
    Последствие: потеря витаминов D и B12, а также холина.
    Альтернатива: употреблять цельные яйца, выбирая органические варианты.
  • Ошибка: жарить яйца на большом количестве масла.
    Последствие: рост калорийности и вредных жиров.
    Альтернатива: готовить на антипригарной сковороде, добавив немного оливкового масла.

А что если есть яйца каждый день?

По мнению диетологов, одно яйцо в день — оптимальная норма для большинства людей.

"Для большинства здоровых людей яйца могут быть абсолютно неотъемлемой частью повседневной жизни", — считает Берджис.

Тем, кто активно занимается спортом или пожилым людям, можно увеличить количество до двух. Однако при диабете и проблемах с холестерином важно учитывать рекомендации врача.

Райт добавляет, что не стоит полагаться только на яйца — белок также следует получать из рыбы, орехов или бобовых.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Богаты белком и витаминами

Возможна чувствительность к яйцам

Укрепляют мышцы и иммунитет

Могут надоесть при ежедневном употреблении

Доступны и быстро готовятся

При жарке теряют часть питательных веществ

Частые вопросы (FAQ)

Как выбрать качественные яйца?
Лучше покупать органические яйца от кур свободного выгула — в них больше полезных веществ.

Можно ли есть яйца на ночь?
Да, если это лёгкий перекус — варёное яйцо не вызывает тяжести.

Что полезнее: куриные или перепелиные?
Перепелиные содержат больше витаминов, но разница незначительна, поэтому выбор зависит от вкуса.

Мифы и правда

Миф: яйца повышают холестерин.
Правда: современные исследования показывают, что умеренное потребление не влияет на уровень холестерина у здоровых людей.

Миф: есть яйца каждый день вредно.
Правда: при сбалансированном рационе это безопасно и полезно.

Миф: только белки нужны спортсменам.
Правда: именно желток содержит большую часть витаминов и антиоксидантов.

Интересные факты

  1. В одном яйце — более сотни микроэлементов.
  2. Витамин D из яиц усваивается лучше, чем из большинства добавок.
  3. Лютеин из желтка помогает сохранить здоровье глаз и улучшает качество зрения.

За две недели ежедневного употребления яиц она заметила не только повышение энергии, но и устойчивое чувство сытости. К концу эксперимента яйца слегка приелись, но эффект оказался очевиден: стабильное настроение, меньше кофе и больше бодрости. Диетологи уверены, что одно яйцо в день может стать полезной привычкой — при условии разнообразного питания и разумного подхода.

