Брускетта
Брускетта
© commons.wikimedia.org by Lima Pix is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:41

Секрет сытного перекуса: как превратить базовые продукты в кулинарный хит

Рецепт салата из яиц с чесноком и майонезом для бутербродов

Ищете рецепт, который выручит в любой ситуации? Когда нужно быстро что-то приготовить, а времени и продуктов под рукой минимум? Этот простой салат из яиц с чесноком и майонезом — именно то, что нужно! Он бюджетный, готовится за считанные минуты и всегда получается бесподобно.

Почему это блюдо стоит попробовать?

Это не просто смесь ингредиентов, а универсальная основа для вкуснейшего перекуса. Его можно подавать на подрумяненных гренках, использовать как намазку для сытных бутербродов или сэндвичей с колбасой и овощами. Он сытный, пикантный и точно не оставит никого равнодушным.

Что понадобится

  • Яйца — 4 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика (регулируйте по вкусу)
  • Майонез — 1 стол. л. (подойдет и магазинный, и домашний)
  • Соль и черный молотый перец — по вкусу
  • Хлеб — 100 гр (белый, черный, багет — любой!)
  • Сливочное масло — 10 гр

Приготовление

Предварительно отварите яйца вкрутую. Чтобы они не треснули, опускайте их в холодную воду и варите на небольшом огне около 9 минут после закипания. Затем обязательно остудите в ледяной воде — так скорлупа очистится идеально.

Очищенные и остывшие яйца нужно мелко порубить ножом. Чем мельче, тем нежнее получится текстура. Как советует автор: "Сначала нарежьте их на кубики, затем порубите ножом. Можете также натереть яйца на крупной терке, но тогда салат получится как паштет".

Переложите яйца в миску, посолите и поперчите. Не бойтесь специй — яичная основа сама по себе довольно нейтральна. Очищенный чеснок пропустите через пресс или очень мелко порубите и добавьте к яйцам. Осталось заправить салат майонезом и тщательно все перемешать. Попробуйте и при необходимости добавьте еще соли или перца.

Как подавать?

Самый вкусный вариант — на хрустящих гренках. Нарежьте хлеб ломтиками, слегка смажьте сливочным маслом и обжарьте на сковороде до золотистой корочки с двух сторон. Осталось лишь щедро намазать каждый кусочек яичным салатом — и можно звать всех к столу.

