Секрет сытного перекуса: как превратить базовые продукты в кулинарный хит

Ищете рецепт, который выручит в любой ситуации? Когда нужно быстро что-то приготовить, а времени и продуктов под рукой минимум? Этот простой салат из яиц с чесноком и майонезом — именно то, что нужно! Он бюджетный, готовится за считанные минуты и всегда получается бесподобно.

Почему это блюдо стоит попробовать?

Это не просто смесь ингредиентов, а универсальная основа для вкуснейшего перекуса. Его можно подавать на подрумяненных гренках, использовать как намазку для сытных бутербродов или сэндвичей с колбасой и овощами. Он сытный, пикантный и точно не оставит никого равнодушным.

Что понадобится

Яйца — 4 шт.

Чеснок — 2 зубчика (регулируйте по вкусу)

Майонез — 1 стол. л. (подойдет и магазинный, и домашний)

Соль и черный молотый перец — по вкусу

Хлеб — 100 гр (белый, черный, багет — любой!)

Сливочное масло — 10 гр

Приготовление

Предварительно отварите яйца вкрутую. Чтобы они не треснули, опускайте их в холодную воду и варите на небольшом огне около 9 минут после закипания. Затем обязательно остудите в ледяной воде — так скорлупа очистится идеально.

Очищенные и остывшие яйца нужно мелко порубить ножом. Чем мельче, тем нежнее получится текстура. Как советует автор: "Сначала нарежьте их на кубики, затем порубите ножом. Можете также натереть яйца на крупной терке, но тогда салат получится как паштет".

Переложите яйца в миску, посолите и поперчите. Не бойтесь специй — яичная основа сама по себе довольно нейтральна. Очищенный чеснок пропустите через пресс или очень мелко порубите и добавьте к яйцам. Осталось заправить салат майонезом и тщательно все перемешать. Попробуйте и при необходимости добавьте еще соли или перца.

Как подавать?

Самый вкусный вариант — на хрустящих гренках. Нарежьте хлеб ломтиками, слегка смажьте сливочным маслом и обжарьте на сковороде до золотистой корочки с двух сторон. Осталось лишь щедро намазать каждый кусочек яичным салатом — и можно звать всех к столу.