Диетический завтрак, который толстит: ирония яичных блюд

Яйца — универсальный продукт, богатый белком, витаминами (A, D, E, группа B), холином и другими ценными элементами. Но их польза во многом зависит от того, как именно мы их готовим и с чем сочетаем. Эксперты Livestrong назвали самые распространённые ошибки.

1. Отказ от желтка

Многие едят только белки, считая желтки "лишними калориями". Но именно в желтке находятся:

полезные жиры,

витамины A, D, E, B,

минералы, важные для обмена веществ и нервной системы.

Отказываясь от желтка, организм теряет половину пользы.

2. Жарка на масле

10 г масла, добавленные при жарке, увеличивают калорийность яйца на 70-80 ккал .

Постоянное употребление таких блюд ведёт к лишнему весу.

Лучше готовить:

варёные яйца,

омлеты на пару,

жарку на антипригарной сковороде без масла.

3. Неправильные сочетания

Классический дуэт "яйца + бекон/колбаса/майонез" удваивает или утраивает калорийность.

Правильные добавки:

овощи,

рыба,

сыр в умеренных количествах,

цельнозерновой хлеб.

Такое сочетание делает блюдо питательным и сбалансированным.

4. Размер порций

Омлет из 3-4 яиц с маслом и сыром легко даёт 400-500 ккал .

Есть такие блюда ежедневно не стоит.

Норма:

для здорового взрослого — 1 яйцо в день ,

при диабете и риске сердечно-сосудистых болезней — до 3 яиц в неделю.

Итог

Яйца действительно полезны, но только при правильном приготовлении, умеренном количестве и разумных сочетаниях. Ошибки в их употреблении могут свести на нет все преимущества и привести к набору веса.