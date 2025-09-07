Диетический завтрак, который толстит: ирония яичных блюд
Яйца — универсальный продукт, богатый белком, витаминами (A, D, E, группа B), холином и другими ценными элементами. Но их польза во многом зависит от того, как именно мы их готовим и с чем сочетаем. Эксперты Livestrong назвали самые распространённые ошибки.
1. Отказ от желтка
Многие едят только белки, считая желтки "лишними калориями". Но именно в желтке находятся:
-
полезные жиры,
-
витамины A, D, E, B,
-
минералы, важные для обмена веществ и нервной системы.
Отказываясь от желтка, организм теряет половину пользы.
2. Жарка на масле
-
10 г масла, добавленные при жарке, увеличивают калорийность яйца на 70-80 ккал.
-
Постоянное употребление таких блюд ведёт к лишнему весу.
Лучше готовить:
-
варёные яйца,
-
омлеты на пару,
-
жарку на антипригарной сковороде без масла.
3. Неправильные сочетания
Классический дуэт "яйца + бекон/колбаса/майонез" удваивает или утраивает калорийность.
Правильные добавки:
-
овощи,
-
рыба,
-
сыр в умеренных количествах,
-
цельнозерновой хлеб.
Такое сочетание делает блюдо питательным и сбалансированным.
4. Размер порций
-
Омлет из 3-4 яиц с маслом и сыром легко даёт 400-500 ккал.
-
Есть такие блюда ежедневно не стоит.
Норма:
-
для здорового взрослого — 1 яйцо в день,
-
при диабете и риске сердечно-сосудистых болезней — до 3 яиц в неделю.
Итог
Яйца действительно полезны, но только при правильном приготовлении, умеренном количестве и разумных сочетаниях. Ошибки в их употреблении могут свести на нет все преимущества и привести к набору веса.
