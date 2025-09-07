Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:27

Диетический завтрак, который толстит: ирония яичных блюд

Livestrong: самые распространённые ошибки при приготовлении и употреблении яиц

Яйца — универсальный продукт, богатый белком, витаминами (A, D, E, группа B), холином и другими ценными элементами. Но их польза во многом зависит от того, как именно мы их готовим и с чем сочетаем. Эксперты Livestrong назвали самые распространённые ошибки.

1. Отказ от желтка

Многие едят только белки, считая желтки "лишними калориями". Но именно в желтке находятся:

  • полезные жиры,

  • витамины A, D, E, B,

  • минералы, важные для обмена веществ и нервной системы.

Отказываясь от желтка, организм теряет половину пользы.

2. Жарка на масле

  • 10 г масла, добавленные при жарке, увеличивают калорийность яйца на 70-80 ккал.

  • Постоянное употребление таких блюд ведёт к лишнему весу.

Лучше готовить:

  • варёные яйца,

  • омлеты на пару,

  • жарку на антипригарной сковороде без масла.

3. Неправильные сочетания

Классический дуэт "яйца + бекон/колбаса/майонез" удваивает или утраивает калорийность.

Правильные добавки:

  • овощи,

  • рыба,

  • сыр в умеренных количествах,

  • цельнозерновой хлеб.

Такое сочетание делает блюдо питательным и сбалансированным.

4. Размер порций

  • Омлет из 3-4 яиц с маслом и сыром легко даёт 400-500 ккал.

  • Есть такие блюда ежедневно не стоит.

Норма:

  • для здорового взрослого — 1 яйцо в день,

  • при диабете и риске сердечно-сосудистых болезней — до 3 яиц в неделю.

Итог

Яйца действительно полезны, но только при правильном приготовлении, умеренном количестве и разумных сочетаниях. Ошибки в их употреблении могут свести на нет все преимущества и привести к набору веса.

