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Рука с плетеной корзиной свежих коричневых яиц в курятнике
Рука с плетеной корзиной свежих коричневых яиц в курятнике
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Free for commercial use
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:39

Куриные яйца с коричневой скорлупой проиграли белым: разница спряталась не внутри желтка

Коричневые куриные яйца часто воспринимаются как более натуральные или фермерские, однако наука указывает на их заметный экологический след. Вопрос влияния цвета скорлупы на окружающую среду разобрала для NewsInfo молекулярный биолог, биохимик Юлия Дробышева.

Ранее сообщалось, что одна из крупных британских сетей супермаркетов объявила о полном отказе от продажи коричневых яиц в пользу белых. Решение было продиктовано стремлением компании снизить экологическую нагрузку, так как углеродный след белых яиц оказался почти на тринадцать процентов ниже.

О том, на какие критерии стоит опираться при покупке яиц, эксперты напоминают регулярно.

По словам эксперта, экологические различия обусловлены генетическими особенностями пород кур, а не цветом скорлупы как таковым. Белые яйца несут более легкие по весу породы птиц, которые демонстрируют высокую эффективность усвоения корма.

"Куры, которые несут белые яйца, как правило, это белые породы, они сами по себе легче, имеют меньший вес, эффективно используют корм. Им требуется меньше корма для производства того же количества яиц по сравнению с курами коричневых пород", — отметила Дробышева.

Специалист добавила, что тяжелые по весу коричневые породы кур потребляют больше ресурсов и, соответственно, производят больше органических отходов. Это увеличивает показатели углеродного следа, что делает производство белых яиц более рациональным с точки зрения экологии. К слову, грамотная организация хранения продуктов дома также помогает снизить порчу еды, о чем предупреждают специалисты, рассказывая, почему дверца холодильника не лучшее место для яиц.

"Куры коричневых пород выделяют больше помета, больше загрязняют окружающую среду, это тот самый углеродный след, который считается, портит экологию", — пояснила эксперт.

При этом, подчеркивает специалист, биологическая и пищевая ценность обоих видов яиц полностью идентична. Разница между ними лежит исключительно в плоскости технологий производства. Тем, кто стремится к осознанному потреблению, стоит учитывать этот фактор.

Эксперты также советуют при выборе продуктов для завтрака, например, при готовке омлета, понимать тонкости химических процессов при воздействии температуры на белок, а также помнить, что простой рецепт яичницы без лишних добавок остается эталоном здорового питания.

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Проверено экспертом: Врач-диетолог Екатерина Мельникова
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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