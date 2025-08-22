Белая нить внутри яйца пугает многих — а зря: правда оказалась совсем другой

Многие хозяйки и повара хотя бы раз удивлялись странной белой нити, обвивающей желток внутри яйца. Одни полагают, что это признак зародыша, другие считают её чем-то вроде следа оплодотворения. Но на самом деле всё гораздо проще и куда интереснее.

Что это за нить

Эта структура носит научное название — халаза (или касала). Она формируется из белков яичного белка — альбуминов — и выполняет особую функцию: работает как природная "подвеска", удерживая желток строго в центре.

В каждом яйце есть две такие нити, которые тянутся от одного полюса к другому. Их задача — защитить нежный желток от соприкосновения со скорлупой и сохранить его целостность.

Признак свежести, а не порчи

Биолог Самуэль Кунья отмечает: чем заметнее халаза, тем свежее яйцо. Это полностью опровергает популярное заблуждение о том, что белая нить свидетельствует о его испорченности.

"Когда вы обнаруживаете эту белую нить внутри яйца, это не сперма петуха, не эмбрион, и это определённо не означает, что яйцо испорчено. Наоборот: халаза показывает, что яйцо свежее", — заявил специалист.

Можно ли её есть

Халаза абсолютно безопасна и даже полезна. В ней содержится качественный белок и необходимые аминокислоты, поэтому удаляя её, человек лишает себя части питательных веществ.

Некоторые шеф-повара, наоборот, считают халазу дополнительным бонусом и используют её в тонких рецептах — например, в суфле или безе. По их словам, она никак не влияет на консистенцию готового блюда.

Таким образом, то, что казалось загадочным и даже пугающим элементом яйца, на деле оказывается знаком свежести и частью его ценности.