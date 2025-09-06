Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Главная / Еда
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:41

Яйцо живёт меньше недели? Виноват всего один шаг после варки

Учёные сообщили о разрушении витаминов группы B при резком охлаждении яиц

Горячие яйца, которые по привычке сразу перекладывают в ледяную воду, таят в себе одну неприятную особенность. Резкий перепад температур способен не только испортить вкус продукта, но и ударить по семейному бюджету. Казалось бы, мелочь, но именно она делает завтраки невкусными и приводит к лишним тратам.

Сколько стоит ошибка

Если подсчитать, средняя семья съедает около 200 яиц ежемесячно. При цене 120 рублей за десяток выходит 2400 рублей. Но при неправильном охлаждении до 30% яиц портятся быстрее, плохо чистятся и теряют вкус. В деньгах это около 720 рублей в месяц или почти 9 тысяч рублей в год. Ситуация знакома многим хозяйкам: вроде всё сделано правильно, но результат каждый раз разочаровывает.

Что происходит под скорлупой

Температура сваренного яйца — почти 100°C. Когда его сразу погружают в холодную воду с температурой около 5-10°C, разница достигает 90 градусов. Для хрупкой структуры это настоящий стресс. Скорлупа состоит из множества тонких слоёв, которые сжимаются и расширяются по-разному, из-за чего появляются трещины.

Особенно страдает тонкая мембрана под скорлупой — всего 0,07 мм толщиной. При температурном шоке она отходит или рвётся, что открывает путь для бактерий и приводит к ускоренной порче.

Три скрытые угрозы

  1. Риск заражения. Незаметные глазу микротрещины становятся воротами для микробов. Это особенно опасно для детей и беременных женщин, у которых иммунная защита слабее.

  2. Финансовые потери. "Пошоковые" яйца хранятся не более двух дней вместо недели. Летом процесс порчи ускоряется ещё сильнее.

  3. Потеря пользы. При резком охлаждении разрушается часть витаминов группы B, включая важный для нервной системы B12.

Проверочный тест

Если яйца плохо чистятся, становятся резиновыми, желток покрывается зелёным ободком, а хранение в холодильнике оказывается короче заявленного — причина кроется в резком охлаждении.

Профессиональный секрет

В ресторанах высокой кухни используют метод темперирования. Суть его в том, что продукт постепенно меняет температуру. Для яиц это значит: сначала горячая вода, затем тёплая, после — прохладная и только в конце холодная. Такой приём требует времени, но даёт идеальный результат.

Подходящие способы охлаждения

  1. Метод для занятых. Яйца оставляют в горячей воде, затем поэтапно добавляют более прохладную.
  2. Полотенечный способ. Горячие яйца заворачивают во влажное полотенце комнатной температуры.
  3. Естественный метод. Остывание на воздухе при комнатной температуре — самый щадящий вариант.
  4. Экспресс-метод. Поэтапная смена воды: горячая, затем 40°C, 25°C и только потом холодная.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Карамельный крем и творожные коржи в рецепте крем-брюле обеспечивают мягкую текстуру десерта сегодня в 12:38

Хрустящие коржи и крем, как мороженое: парадокс десерта, который ломает стереотипы о выпечке

Хотите удивить близких неповторимым десертом? Откройте секрет хрустящего торта с кремом, как крем-брюле. Легко приготовить дома для семейного ужина.

Читать полностью » Рулет из лаваша с крабовыми палочками и плавленым сыром запекается в духовке сегодня в 11:49

Хрустящий лаваш и нежная начинка: закуска, которая играет на контрастах вкуса

Яркая и аппетитная закуска из лаваша с крабовыми палочками и плавленым сыром — простой рецепт, который украсит любой праздничный стол и станет любимым у гостей!

Читать полностью » Индейка в духовке с беконом и сыром сохраняет мягкость и аромат сегодня в 11:35

Индейка в рулетах: парадокс, когда холодная закуска горячее, чем ваш любимый ресторан

Узнайте, как быстро и просто приготовить сочные рулетики из индейки с сырной начинкой в духовке. Идеально для горячего ужина и холодной закуски!

Читать полностью » Греческий салат с брынзой и маслинами готовится из свежих овощей и оливкового масла сегодня в 10:46

Хрустящая свежесть и сливочная брынза — сочетание, которое взрывает вкус

Классический греческий салат с брынзой и маслинами — простой и вкусный рецепт, который покорит вас своей свежестью и ароматом. Узнайте секрет идеального сочетания!

Читать полностью » Кулинарные специалисты рекомендовали канапе с сыром и виноградом как легкую закуску сегодня в 10:33

Сладость и пикантность на одной шпажке: что скрывают канапе с сыром и виноградом

Узнайте рецепт канапе с сыром и виноградом — простая закуска, которая станет звездой вечеринки благодаря сочетанию пикантных сыров и сладких фруктов.

Читать полностью » Повар рассказал о технологии приготовления салата с красной икрой сегодня в 9:44

Роскошный салат с икрой: что прячут рецепты королевских столов от обычных гостей

Роскошный салат с икрой в тарталетках удивит гостей богатым вкусом морепродуктов на празднике. Классический рецепт для незабываемого угощения!

Читать полностью » Рыба в духовке с помидорами и овощами готовится за 40 минут по традиционному методу сегодня в 9:29

От простой рыбы до шедевра: как овощи делают блюдо нежным и ароматным

Узнайте, как просто приготовить сочную рыбу в духовке с помидорами и овощным соусом. Идеальный рецепт для праздничного стола и семейного ужина!

Читать полностью » Заварное тесто для профитролей готовится с яйцами и маслом сегодня в 8:42

Как приготовить идеальное заварное тесто за час: пошаговый рецепт без секретных ингредиентов

Откройте секрет идеальных профитролей: легкое заварное тесто, которое всегда поднимается и радует. Сладкий крем или сыр — выбор за вами!

Читать полностью »

Новости
Еда

Соус Марчеллы Хазан с томатами, луком и маслом стал классикой итальянской кухни
Питомцы

Уход за собакой включает 10 сложностей по информации Россельхознадзора
Красота и здоровье

Норвежское исследование: кофе из турки и френч-пресса повышает холестерин
Спорт и фитнес

Альберт Мэтини: сайд-планк задействует корпус, плечи, ягодицы и квадрицепсы
Садоводство

Как спасти рассаду: эффективные методы борьбы с почвенными вредителями
Наука и технологии

Ученые объяснили роль алкоголя в развитии цивилизаций
Наука и технологии

Учёные расшифровали геном 4500-летнего египтянина из глиняного сосуда
Красота и здоровье

Кардиолог Каруппия Аруначалам: изменения кожи могут указывать на болезни сердца
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet