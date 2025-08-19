Как сделать закуску с минимальными затратами: секреты идеальной намазки

Ищете закуску, которая всегда выручит? Намазка из яиц и чеснока — это идеальный вариант для тех, кто ценит простоту и вкус. Она подойдёт для бутербродов, тарталеток, чипсов или хлебцев. Готовится за считанные минуты, а съедается ещё быстрее!

Что понадобится

Яйца (крупные) — 3 шт.

Твёрдый сыр — 120 г

Чеснок — 2 зубчика

Майонез — 3 ст. л.

Как готовить

Возьмите крупные яйца. Если они мелкие, лучше использовать 4 штуки. Сварите их вкрутую, остудите и очистите. Натрите на мелкой тёрке. Натрите сыр. Подойдёт любой твёрдый или полутвёрдый сыр. Например, обычный российский.

Смешайте ингредиенты. В миске соедините тёртые яйца, сыр и чеснок. Добавьте майонез и тщательно перемешайте. Если нужно, посолите. Регулируйте консистенцию. Если масса слишком сухая, добавьте ещё немного майонеза. Храните правильно. Остатки намазки можно держать в холодильнике в герметичном контейнере до 3 дней.

Советы