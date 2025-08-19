Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:12

Как сделать закуску с минимальными затратами: секреты идеальной намазки

Диетологи объяснили пользу намазки из яиц и чеснока для здоровья сердца

Ищете закуску, которая всегда выручит? Намазка из яиц и чеснока — это идеальный вариант для тех, кто ценит простоту и вкус. Она подойдёт для бутербродов, тарталеток, чипсов или хлебцев. Готовится за считанные минуты, а съедается ещё быстрее!

Что понадобится

  • Яйца (крупные) — 3 шт.
  • Твёрдый сыр — 120 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Майонез — 3 ст. л.
  • Как готовить

Возьмите крупные яйца. Если они мелкие, лучше использовать 4 штуки. Сварите их вкрутую, остудите и очистите. Натрите на мелкой тёрке. Натрите сыр. Подойдёт любой твёрдый или полутвёрдый сыр. Например, обычный российский.

Смешайте ингредиенты. В миске соедините тёртые яйца, сыр и чеснок. Добавьте майонез и тщательно перемешайте. Если нужно, посолите. Регулируйте консистенцию. Если масса слишком сухая, добавьте ещё немного майонеза. Храните правильно. Остатки намазки можно держать в холодильнике в герметичном контейнере до 3 дней.

Советы

  • Используйте качественный сыр без заменителей молочных жиров.
  • Если хотите более нежный вкус, попробуйте мягкий сыр, например, моцареллу.
  • Для аромата можно добавить зелень или немного горчицы.

