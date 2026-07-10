Успехи школьников могут объясняться как реальным ростом подготовки, так и административными искажениями в системе контроля знаний, заявил член комитета Государственной Думы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман. Эксперт прокомментировал NewsInfo резкий скачок количества высокобальников на едином государственном экзамене в этом году.

Ранее стало известно о масштабных результатах выпускных испытаний: триста тридцать тысяч участников набрали семьдесят баллов и более. Министр просвещения Сергей Кравцов на совещании с членами правительства уточнил, что показатель вырос на пятьдесмят две тысячи человек по сравнению с прошлым годом.

Примечательно, что наиболее существенная динамика наблюдается в естественно-научном профиле — дисциплинах, где подготовка программистов и аналитиков выходит на первый план.

Вассерман отметил, что высокие показатели часто становятся заложниками бюрократических требований. По его словам, стремление системы образования к отчетности может подталкивать ответственных лиц к завышению результатов. Вопрос о том, как определение таланта соотносится с итоговыми баллами, остается открытым.

"Не исключено, что в этом году ответственных детей существенно больше, чем в прошлом. Но к сожалению, есть и другое объяснение, что руководители системы образования требуют от учителей и от тех, кто проверяет работу учителей, красивых отчетов. К сожалению, такое бывает во многих разных отраслях и нельзя исключать подобного и в образовании. Такие случаи бывали", — пояснил эксперт.

Стоит учитывать, что объективность оценок критически важна для построения будущей образовательной траектории. Пока проблемы образования обсуждаются экспертами на фоне реформ, министерство готовит детальную проверку причин аномальной статистики. Анализ покажет, являются ли успехи учащихся естественным следствием работы педагогов или результатом попыток системы скрыть цифровые технологии и риски в методике оценки.

Депутат добавил, что важно отделить реальные знания от статистических манипуляций. Это особенно значимо в период, когда реформа высшего образования заставляет вузы пересматривать подходы к аттестации студентов.

Проверено экспертом: Эксперт в области науки Дмитрий Грачёв

Читайте также