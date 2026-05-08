Смартфон в кармане на ЕГЭ становится проблемой: экзамен может закончиться раньше времени

Главный риск на ЕГЭ связан не только с проносом запрещенных предметов, но и с психологическим стрессом, отметил независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин. О том, что нельзя приносить на экзамен и как вести себя во время испытания, аналитик рассказал в комментарии NewsInfo.

Деревягин пояснил, что на ЕГЭ нельзя брать ничего лишнего: фактически при себе должны быть только необходимые документы и ручка. При этом, по словам аналитика, сама подготовка к экзамену должна включать не только изучение предмета, но и привыкание к стрессовой ситуации.

"Ключевая проблема это психологический стресс. Есть люди, которые к нему совершенно спокойно относятся и его легко переживают. Другим для этого требуются капли валерьянки или какие-то другие средства, приводящие нервную систему в более-менее равновесное состояние", — отметил Деревягин.

Аналитик добавил, что справиться с волнением помогает регулярная тренировка в условиях, похожих на экзаменационные. Речь может идти об олимпиадах или других испытаниях, где человеку приходится в незнакомой обстановке выполнять задания на время.

Отдельно Деревягин предупредил, что не стоит пытаться проносить на экзамен телефоны, шпаргалки и все, что может быть расценено как нарушение правил. По его словам, сам факт попытки взять с собой запрещенные предметы уже создает риск для участника ЕГЭ.

"Не надо проносить телефоны. Потому что сам факт того, что вы его пронесете, это уже риск. Шпаргалки и всякое такое свидетельствует о вашем незнании", — сказал аналитик.

На самом экзамене, подчеркнул эксперт, важно строго выполнять инструкции организаторов и не вступать в конфликты. Если у участника возникнут претензии к процедуре или результатам, для этого существует апелляционная комиссия, а не спор во время экзамена.