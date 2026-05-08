Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
экзамен
экзамен
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Общество
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:46

Смартфон в кармане на ЕГЭ становится проблемой: экзамен может закончиться раньше времени

Главный риск на ЕГЭ связан не только с проносом запрещенных предметов, но и с психологическим стрессом, отметил независимый аналитик в сфере образования Борис Деревягин. О том, что нельзя приносить на экзамен и как вести себя во время испытания, аналитик рассказал в комментарии NewsInfo.

Деревягин пояснил, что на ЕГЭ нельзя брать ничего лишнего: фактически при себе должны быть только необходимые документы и ручка. При этом, по словам аналитика, сама подготовка к экзамену должна включать не только изучение предмета, но и привыкание к стрессовой ситуации.

"Ключевая проблема это психологический стресс. Есть люди, которые к нему совершенно спокойно относятся и его легко переживают. Другим для этого требуются капли валерьянки или какие-то другие средства, приводящие нервную систему в более-менее равновесное состояние", — отметил Деревягин.

Аналитик добавил, что справиться с волнением помогает регулярная тренировка в условиях, похожих на экзаменационные. Речь может идти об олимпиадах или других испытаниях, где человеку приходится в незнакомой обстановке выполнять задания на время.

Отдельно Деревягин предупредил, что не стоит пытаться проносить на экзамен телефоны, шпаргалки и все, что может быть расценено как нарушение правил. По его словам, сам факт попытки взять с собой запрещенные предметы уже создает риск для участника ЕГЭ.

"Не надо проносить телефоны. Потому что сам факт того, что вы его пронесете, это уже риск. Шпаргалки и всякое такое свидетельствует о вашем незнании", — сказал аналитик.

На самом экзамене, подчеркнул эксперт, важно строго выполнять инструкции организаторов и не вступать в конфликты. Если у участника возникнут претензии к процедуре или результатам, для этого существует апелляционная комиссия, а не спор во время экзамена.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Важен не только опыт: вот на какой критерий стали обращать внимание работодатели 17.04.2026 в 13:20

HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал NewsInfo, мешает ли возраст найти работу.

Читать полностью » Личные границы стираются незаметно: как вовремя понять, что это уже панибратство 15.04.2026 в 18:00

Психолог Надежда Резенова объяснила NewsInfo, как отличить вежливость от панибратства.

Читать полностью » Одинокая жизнь запускает опасный процесс: организм реагирует совсем не случайно 15.04.2026 в 12:33

Психотерапевт Лариса Никитина рассказала NewsInfo, как одиночество может быть связано с развитием болезней.

Читать полностью » Штурм русского языка: как сменить панику на четкий план действий перед ЕГЭ за два месяца 15.04.2026 в 9:24

Выпускникам, которые чувствуют нехватку времени перед решающим испытанием, важно пересмотреть свои привычки и сместить фокус с количества на качество анализа.

Читать полностью » Хотели сделать — и забыли: мозг может блокировать действия по неожиданной причине 14.04.2026 в 17:52

Психолог Центра семейной терапии Татьяна Потемкина объяснила NewsInfo, почему люди забывают, зачем вышли из комнаты.

Читать полностью » Погоня за эмоциями истощает человека: решение оказалось неочевидным 13.04.2026 в 17:20

Психолог Александр Пузырев рассказал NewsInfo, как работает адреналиновая зависимость и можно ли ее контролировать.

Читать полностью » Образование меняет правила: школьников могут обязать делать то, о чем давно забыли 13.04.2026 в 13:48

Аналитик Борис Деревягин оценил NewsInfo идею вернуть общественно-полезный труд в школы.

Читать полностью » Укус собаки или лисы может обернуться трагедией: чем опасно промедление с прививкой 10.04.2026 в 14:05

Травматолог Константин Терновой в комментарии NewsInfo рассказал об опасности отказа от прививки от бешенства после укуса животного.

Читать полностью »

Новости
Недвижимость
Не тот щит: справка от психиатра не гарантирует безопасность сделки
Мир
Лето в России не подчиняется Эль-Ниньо напрямую: все решит другой атмосферный механизм
Красота и здоровье
Нервное истощение подкрадывается тихо: эти симптомы нельзя терпеть неделями
Наука
Деньги как микробный перекрёсток: кого вы можете подхватить с купюрой в руках
Туризм
Отзывы на сайте отеля лучше не читать первыми: настоящие жалобы туристов нужно искать в другом месте
Наука
Рыбы чувствуют землетрясения раньше всех: этому есть простое объяснение
Недвижимость
Ипотечный маятник качнулся: рыночная ипотека почти удвоила прошлогоднюю долю
Авто и мото
Не прошёл проверку — не сел за руль: в России меняют правила для водителей с 1 мая
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet