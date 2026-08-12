Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
экзамен
экзамен
© mos.ru by Фото: пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Главная / Общество
Ксения Евдокимова Опубликована 12.08.2026 в 17:36

Школьных уроков станет мало для сдачи ЕГЭ: новый уровень сложности изменит жизнь выпускников

Усложнение заданий Единого государственного экзамена вынудит выпускников фактически отказаться от школьного обучения в пользу постоянных занятий с репетиторами, считает доктор педагогических наук, академик Международной академии наук педагогического образования Сергей Комков. В беседе с NewsInfo.Ru эксперт пояснил, что инициатива по искусственному повышению планки экзаменационных требований приведет к окончательному разрыву между общеобразовательной программой и итоговой аттестацией.

Ранее экс-глава Минобразования Андрей Фурсенко заявил, что ЕГЭ нужно усложнить для решения проблемы дефицита мест в высших учебных заведениях. По его мнению, такая мера позволит отсеять абитуриентов и исключить ситуации, когда на ограниченное количество бюджетных мест претендует избыточное число выпускников с максимальными баллами. Схожие дискуссии о трансформации системы образования ведутся регулярно. Например, в некоторых учебных заведениях пересматривают вступительные требования, пытаясь найти баланс между качеством подготовки и доступностью обучения.

Комков напомнил, что изначально идеологи внедрения ЕГЭ позиционировали его как доступный и простой инструмент проверки базовых знаний. Однако текущий вектор развития системы полностью противоречит этим заявлениям, превращая экзамен в барьер, преодолеть который в рамках обычных школьных уроков становится невозможно.

"Задания, которые даются в материалах ЕГЭ, уже сегодня значительно превышают школьную программу. Если их ещё больше усложнять, это значит, что нужно будет давать материал, которого вообще нет в школьной программе. Тогда непонятно, что придётся делать самим выпускникам и их родителям, чтобы сдать этот экзамен", — отметил эксперт.

По словам профессора, погоня за баллами превращает старшеклассников в "узких специалистов", которые игнорируют общее развитие. Нередко паника перед решающими тестами становится причиной серьезных психологических проблем. В профессиональном сообществе даже обсуждалась идея разрешить антистресс-наборы на экзамене для снижения эмоционального давления на подростков. При этом сам процесс подготовки зачастую сводится к механическому заучиванию алгоритмов.

"Школьникам придётся просто бросить школу как таковую и заниматься только с репетиторами. В школе останется лишь формальное присутствие — числиться учениками, а на деле готовиться к ЕГЭ. В результате мы получим фактически недоучившихся, несостоявшихся выпускников средней школы", — добавил Комков.

Для исправления ситуации академик предлагает вернуться к классической системе итоговой аттестации по основным предметам и учитывать средний балл аттестата. Также эксперт настаивает на возвращении полноценных вступительных испытаний непосредственно в вузах, которые позволят оценить реальный уровень подготовки абитуриента, а не его способность решать тесты. Проблемы с поступлением часто становятся личной драмой. Психологи подчеркивают, что отказ в зачислении воспринимается многими семьями как катастрофа, что требует системных изменений в подходе к высшей школе.

Вместо искусственного усложнения экзаменов для отсева учащихся, отмечает Комков, государству необходимо сосредоточиться на расширении доступности образования. На фоне того, как в стране планируют сократить платные места, потребность в бесплатном обучении только растет. Комков уверен: залогом успеха станет переход к всеобщему бесплатному высшему образованию и отказ от рискованных педагогических экспериментов.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Читайте также

Автор Ксения Евдокимова
журналист, корреспондент новостной службы NewsInfo.Ru

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Живые лекции признали устаревшими: высшая школа столкнулась с угрозой тотальной деградации 05.08.2026 в 18:03

Внедрение современных алгоритмов в учебный процесс вызвало жесткую критику экспертов, опасающихся необратимой трансформации подготовки будущих специалистов.

Читать полностью » Наследство исчезает из рук за один поступок: за что родственника признают недостойным наследником 04.08.2026 в 16:47

Судебная практика по делам о разделе имущества ужесточается, позволяя лишать недобросовестных родственников их законных долей при определенных обстоятельствах.

Читать полностью » Тревога захватила целое поколение: что лишает опоры миллионы россиян 30.07.2026 в 16:27

Психолог Светлана Колобова прокомментировала NewsInfo повышенную тревожность у одного из поколений.

Читать полностью » Дружба на расстоянии проходит суровую проверку: без одной привычки она быстро угасает 30.07.2026 в 15:02

Психолог Алена Леонова объяснила NewsInfo, почему современный ритм жизни часто ставит под угрозу устоявшиеся социальные связи.

Читать полностью » Свобода или ловушка: как одиночество незаметно меняет жизнь молодых людей 28.07.2026 в 13:56

Психолог Мария Громова рассказала NewsInfo, когда одиночество полезно и почему молодые люди откладывают брак.

Читать полностью » Отказ в зачислении в вуз кажется катастрофой: что помогает пережить тяжелый момент 27.07.2026 в 16:15

Психолог Андрей Зберовский рассказал NewsInfo, как пережить неудачу при поступлении в вуз.

Читать полностью » Раннее чтение кажется преимуществом: одна ошибка родителей меняет отношение ребенка к учебе 23.07.2026 в 16:46

Эксперт по образованию Сергей Комков объяснил NewsInfo, нужно ли обучать ребенка чтению в три года.

Читать полностью » Школа возьмется за культуру общения: новый курс должен остановить тревожную тенденцию 23.07.2026 в 12:40

Филолог Анна Валл прокомментировала NewsInfo идею ввести в школьную курс по этике.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Картофель начал гнить под землей: какой неочевидный маневр спасает урожай от гибели
Культура и шоу-бизнес
Возможный концерт Канье Уэста в Петербурге превратился в магнит для публики: причина ажиотажа удивит
Садоводство
Послеуборочное дозревание картофеля признали обязательным этапом для сохранения качества клубней
Красота и здоровье
Ком в горле появился без простуды: почему этот симптом нельзя списывать только на нервы
Авто и мото
Автосервисы перешли на использование орехового абразива при удалении нагара с клапанов моторов
Туризм
Тур за копейки стал редкой удачей: горящие путевки исчезли не просто так
Красота и здоровье
Погоня за экстремальной худобой снова в тренде: к чему на самом деле приводят такие эксперименты
Садоводство
Агрономы перечислили растения, которым полезна кислая подкормка из опавших яблок
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet