Школьных уроков станет мало для сдачи ЕГЭ: новый уровень сложности изменит жизнь выпускников

Усложнение заданий Единого государственного экзамена вынудит выпускников фактически отказаться от школьного обучения в пользу постоянных занятий с репетиторами, считает доктор педагогических наук, академик Международной академии наук педагогического образования Сергей Комков. В беседе с NewsInfo.Ru эксперт пояснил, что инициатива по искусственному повышению планки экзаменационных требований приведет к окончательному разрыву между общеобразовательной программой и итоговой аттестацией.

Ранее экс-глава Минобразования Андрей Фурсенко заявил, что ЕГЭ нужно усложнить для решения проблемы дефицита мест в высших учебных заведениях. По его мнению, такая мера позволит отсеять абитуриентов и исключить ситуации, когда на ограниченное количество бюджетных мест претендует избыточное число выпускников с максимальными баллами. Схожие дискуссии о трансформации системы образования ведутся регулярно. Например, в некоторых учебных заведениях пересматривают вступительные требования, пытаясь найти баланс между качеством подготовки и доступностью обучения.

Комков напомнил, что изначально идеологи внедрения ЕГЭ позиционировали его как доступный и простой инструмент проверки базовых знаний. Однако текущий вектор развития системы полностью противоречит этим заявлениям, превращая экзамен в барьер, преодолеть который в рамках обычных школьных уроков становится невозможно.

"Задания, которые даются в материалах ЕГЭ, уже сегодня значительно превышают школьную программу. Если их ещё больше усложнять, это значит, что нужно будет давать материал, которого вообще нет в школьной программе. Тогда непонятно, что придётся делать самим выпускникам и их родителям, чтобы сдать этот экзамен", — отметил эксперт.

По словам профессора, погоня за баллами превращает старшеклассников в "узких специалистов", которые игнорируют общее развитие. Нередко паника перед решающими тестами становится причиной серьезных психологических проблем. В профессиональном сообществе даже обсуждалась идея разрешить антистресс-наборы на экзамене для снижения эмоционального давления на подростков. При этом сам процесс подготовки зачастую сводится к механическому заучиванию алгоритмов.

"Школьникам придётся просто бросить школу как таковую и заниматься только с репетиторами. В школе останется лишь формальное присутствие — числиться учениками, а на деле готовиться к ЕГЭ. В результате мы получим фактически недоучившихся, несостоявшихся выпускников средней школы", — добавил Комков.

Для исправления ситуации академик предлагает вернуться к классической системе итоговой аттестации по основным предметам и учитывать средний балл аттестата. Также эксперт настаивает на возвращении полноценных вступительных испытаний непосредственно в вузах, которые позволят оценить реальный уровень подготовки абитуриента, а не его способность решать тесты. Проблемы с поступлением часто становятся личной драмой. Психологи подчеркивают, что отказ в зачислении воспринимается многими семьями как катастрофа, что требует системных изменений в подходе к высшей школе.

Вместо искусственного усложнения экзаменов для отсева учащихся, отмечает Комков, государству необходимо сосредоточиться на расширении доступности образования. На фоне того, как в стране планируют сократить платные места, потребность в бесплатном обучении только растет. Комков уверен: залогом успеха станет переход к всеобщему бесплатному высшему образованию и отказ от рискованных педагогических экспериментов.

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