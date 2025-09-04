Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© wikimedia.org by putnik is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 18:57

Ефремов снова на сцене: Михалков сделал ход, которого никто не ждал

Михаил Ефремов вернулся на сцену в театре "Мастерская 12" Никиты Михалкова

Михаил Ефремов после выхода на свободу вновь возвращается к активной творческой деятельности. На этот раз он стал частью коллектива театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова". Официальное представление артиста труппе прошло на традиционном собрании, посвящённом старту нового сезона.

Возвращение Ефремова на сцену

Сам факт появления актёра в театре вызвал большой интерес, ведь последние годы его жизни были непростыми. После громкого судебного процесса и последующего заключения публика не ожидала столь быстрого возвращения актёра на сцену. Однако инициатива исходила от самого Ефремова, который обратился к режиссёру с просьбой дать ему возможность вновь выйти к зрителю.

"Ни для кого не секрет, что Михаил Олегович Ефремов, переживший несколько тяжелых лет своей жизни, оказался на свободе и обратился ко мне с просьбой о возможности продолжить творческую деятельность в нашем театре", — сказал режиссёр Никита Михалков.

Михалков подчеркнул, что видит в этом шаге не только пользу для театра, но и для самого актёра.

Планы театра и премьера

Уже известно, что в феврале 2026 года зрители увидят постановку "Без свидетелей" по одноимённому фильму Никиты Михалкова. В спектакле задействованы Анна Михалкова и Михаил Ефремов. Работа над сценографией доверена художнику Юрию Куперу. Эта постановка обещает стать важным событием в культурной жизни столицы, ведь в ней переплетаются драма, глубокий психологизм и личные истории артистов.

"Судьба многому научила Ефремова. Убежден, что многие вещи он сумел переосмыслить. В то же время, как и раньше, так и теперь, не сомневаюсь в его большом актерском даровании", — добавил Никита Михалков.

Контекст и общественная реакция

Вопрос возвращения Михаила Ефремова к профессии обсуждался задолго до его официального выхода на сцену. Первой о его возможном сотрудничестве с театром "Мастерская "12"" заговорила журналистка Ксения Собчак, а спустя время сам режиссёр подтвердил эту информацию.

Реакция зрителей и общественности оказалась неоднозначной. Часть публики считает, что актёр заслуживает второго шанса и способен вновь доказать своё мастерство. Другие напоминают о трагических событиях, после которых Ефремов оказался в тюрьме. Тем не менее его возвращение в театр стало свершившимся фактом, и теперь главным критерием оценки станут его новые работы.

Условие свободы

Напомним, что 9 апреля Михаил Ефремов вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. Решение суда предписывает актёру ежемесячно отмечаться в контролирующем органе и не менять места жительства. Эти ограничения будут действовать до завершения срока УДО, однако они не мешают ему работать на сцене.

