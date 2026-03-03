Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Эфирное масло
Опубликована сегодня в 14:36

Не стоит следовать всем бьюти-трендам: стоит ли заменять кремы для кожи натуральными маслами

Натуральные масла не способны заменить кремы в ежедневном уходе за кожей, заявила доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Юлия Галлямова. О том, почему такой подход к уходу за собой является мифом, специалист рассказала в комментарии NewsInfo.

Состав кремов значительно шире и сложнее по сравнению с обычными маслами, отметила косметолог.

"Натуральные масла не содержат столько компонентов, сколько содержится в креме. Более того, в кремах натуральные масла тоже содержатся, но в нужных количествах", — отметила Галлямова.

По ее словам, масла могут включать церамиды, витамины и микроэлементы, однако этого недостаточно для полноценного ухода. В кремах же присутствуют антиоксиданты, современные пептиды и различные растительные экстракты, что делает их более эффективными средствами.

Эксперт обратила внимание и на физические особенности применения масел.

"Есть такое физическое явление, как вода в масле или масло в воде. Соответственно, когда мы используем только масло на коже, оно замещает воду в коже и кожа пересушивается. Поэтому масла могут быть, но не как ежедневный уход и не постоянный", — добавила профессор.

