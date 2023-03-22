В Крыму взломали эфиры сразу нескольких радиостанций

В Крыму взломали эфиры нескольких радиостанций, появившиеся в них сообщения ложны. Об этом заявил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
Ранее жители полуострова начали выкладывать видеозаписи, на которых из радиоприемников раздаются предостережения на случай воздушной тревоги и возможной эвакуации с полуострова.
В свою очередь, губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что поступают сообщения о перехвате радиосигнала с ложной информацией то от одной, то от другой радиостанций.По его словам, в случае реальной опасности - официальные сообщения будут идти по всем каналам одновременно и главное: по уличным системам оповещения, которые взломать невозможно, так как они аналоговые.
Очевидно, что взлом радиостанций и распространение ложной информации может привести к серьезным последствиям, включая панику среди населения и неправомерные действия со стороны людей, которые доверятся этой информации.
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