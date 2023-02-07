Эфиопия остановила выдачу туристических виз в посольстве Москвы. Об этом сообщает авиакомпания Ethiopian Airlines.
Теперь, чтобы оформить визу, необходимо иметь при себе две цветные фотографии и оплатить консульский сбор в долларах США.
Несмотря на нововведние, посольство продолжает оформлять рабочие, деловые и бизнес-визы. Для получения этих типов документа путешественникам требуетсся приглашение от компании, ведомства или медицинского учреждения Эфиопии.
Напоминм, что со 2 июня авиакомпания Ethiopian Airlines увеличивает число рейсов в Москву до четырёх в неделю из-за высокого спроса. Наиболее востребованные рейсы у россиян — билеты на Сейшелские острова, в Йоханнесбург и на Зазинбабр.
"Продажи билетов на Сейшелы бьют все рекорды. Наши тарифы на этом направлении очень хорошие — от 45 тыс. р. на человека в обе стороны", — говорят в Ethiopian Airlines.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) также отметили, что получить визу россиянам теперь будет проще, так как в России оплатить ее можно было только картой международных платежных систем.
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