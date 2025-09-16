Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Эль Фаннинг
© commons.wikimedia.org by Harald Krichel is licensed under CC BY-SA 4.0
Опубликована сегодня в 21:10

Мифы о наследнице Дакоты рушатся: Эль Фаннинг получила роль, где ошибку не простят

Эль Фаннинг сыграет Эффи Тринкет в фильме "Голодные игры: Рассвет жатвы" — Vanity Fair

Для Эль Фаннинг новая роль в проекте "Голодные игры: Рассвет жатвы" стала настоящим вызовом. На этот раз актрисе предстоит сыграть Эффи Тринкет — героиню, уже успевшую стать культовой благодаря прежним фильмам франшизы. В интервью Vanity Fair она призналась, что чувствует огромную ответственность перед поклонниками и сама сравнивает этот опыт с игрой всемирно известного музыканта.

"Она действительно лучшая героиня, но я чувствую давление. Это словно играть Боба Дилана", — поделилась актриса Эль Фаннинг.

Эффи Тринкет: персонаж, который запомнился

Эффи впервые появилась в оригинальных фильмах "Голодные игры", где её блестяще воплотила Элизабет Бэнкс. Яркий макияж, экстравагантные костюмы и неповторимая манера речи сделали персонажа одной из самых запоминающихся фигур киносерии. Теперь образ предстоит переосмыслить Эль, которая известна более тонкими и драматичными ролями.

Сравнение с прошлыми образами Фаннинг

Для самой актрисы наиболее близкой героиней до этого момента оставалась Екатерина II в сериале "Великая". По словам Фаннинг, именно этот персонаж отражал её внутренний мир, сочетая юность и романтичность с силой характера и скрытой амбициозностью.

Сестринство как начало карьеры

Эль не скрывает, что родство с Дакотой Фаннинг дало ей дополнительные возможности в индустрии. Но она сумела превратить стартовый аванс в собственный путь, доказав, что может быть самодостаточной звездой.

"Люди такие: "О, это же сестра Дакоты Фаннинг. Давайте посмотрим её на пробах"", — пояснила актриса.

Мифы и правда

  • Миф: Эль Фаннинг стала актрисой только благодаря сестре.
    Правда: Дакота помогла ей начать, но успех Эль связан с её собственным талантом и выбором ролей.

  • Миф: новые актёры всегда проигрывают тем, кто сыграл первым.
    Правда: многие культовые роли находят второе дыхание в новых интерпретациях.

3 интересных факта

  1. Фаннинг начала карьеру в кино в возрасте трёх лет.

  2. В "Великой" она не только сыграла главную роль, но и выступила продюсером.

  3. Актриса активно занимается благотворительностью, помогая организациям в сфере образования.

