Мифы о наследнице Дакоты рушатся: Эль Фаннинг получила роль, где ошибку не простят
Для Эль Фаннинг новая роль в проекте "Голодные игры: Рассвет жатвы" стала настоящим вызовом. На этот раз актрисе предстоит сыграть Эффи Тринкет — героиню, уже успевшую стать культовой благодаря прежним фильмам франшизы. В интервью Vanity Fair она призналась, что чувствует огромную ответственность перед поклонниками и сама сравнивает этот опыт с игрой всемирно известного музыканта.
"Она действительно лучшая героиня, но я чувствую давление. Это словно играть Боба Дилана", — поделилась актриса Эль Фаннинг.
Эффи Тринкет: персонаж, который запомнился
Эффи впервые появилась в оригинальных фильмах "Голодные игры", где её блестяще воплотила Элизабет Бэнкс. Яркий макияж, экстравагантные костюмы и неповторимая манера речи сделали персонажа одной из самых запоминающихся фигур киносерии. Теперь образ предстоит переосмыслить Эль, которая известна более тонкими и драматичными ролями.
Сравнение с прошлыми образами Фаннинг
Для самой актрисы наиболее близкой героиней до этого момента оставалась Екатерина II в сериале "Великая". По словам Фаннинг, именно этот персонаж отражал её внутренний мир, сочетая юность и романтичность с силой характера и скрытой амбициозностью.
Сестринство как начало карьеры
Эль не скрывает, что родство с Дакотой Фаннинг дало ей дополнительные возможности в индустрии. Но она сумела превратить стартовый аванс в собственный путь, доказав, что может быть самодостаточной звездой.
"Люди такие: "О, это же сестра Дакоты Фаннинг. Давайте посмотрим её на пробах"", — пояснила актриса.
Мифы и правда
-
Миф: Эль Фаннинг стала актрисой только благодаря сестре.
Правда: Дакота помогла ей начать, но успех Эль связан с её собственным талантом и выбором ролей.
-
Миф: новые актёры всегда проигрывают тем, кто сыграл первым.
Правда: многие культовые роли находят второе дыхание в новых интерпретациях.
3 интересных факта
-
Фаннинг начала карьеру в кино в возрасте трёх лет.
-
В "Великой" она не только сыграла главную роль, но и выступила продюсером.
-
Актриса активно занимается благотворительностью, помогая организациям в сфере образования.
