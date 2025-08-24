Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© Designed by Freepik
Опубликована сегодня в 8:30

Ошибки в зале крадут время: простой способ вернуть его себе

Джейк Харкофф, специалист по силовой подготовке, назвал 5 способов сделать тренировку короче и результативнее

Многие думают, что эффективная тренировка должна длиться часами. Но на деле короткие, грамотно составленные занятия могут дать не меньший результат, чем долгие походы в спортзал. Более того, они подходят для самых разных целей: наращивания мышц, улучшения выносливости, укрепления сердца или снижения веса.

Силовой тренер и основатель AIM Athletic Джейк Харкофф делится пятью приёмами, которые помогут сделать тренировки максимально продуктивными, даже если у вас в распоряжении всего полчаса.

1. Дроп-сеты: меньше отдыха — больше пользы

Если вы ищете способ сэкономить время, попробуйте дроп-сеты. Суть метода проста: выполняете упражнение с определённым весом до отказа, затем уменьшаете нагрузку и продолжаете без паузы. Например, делаете жим гантелей 12 кг, а потом переходите на 8 кг.

По словам Харкоффа, дроп-сеты позволяют держать мышцы под напряжением дольше, а значит — стимулируют рост не хуже классических подходов. Дополнительный бонус: такой стиль может работать как кардионагрузка, ведь отдых практически исключён. Минус только один — для прироста силы дроп-сеты не столь эффективны, так как мышцы не успевают восстановиться для работы с большими весами.

2. Суперсеты: два упражнения вместо паузы

Другой способ ускорить тренировку — суперсеты. Это когда два (или больше) упражнения выполняются подряд без перерыва. Чаще всего их составляют из движений на разные группы мышц: грудь и спина, бицепс и трицепс, квадрицепсы и бицепсы бедра.

Такой метод позволяет прокачивать разные зоны, при этом давая каждой группе небольшой "отдых", пока работает противоположная. По сути, вы экономите время, сохраняя возможность прогрессировать в нагрузке. Дополнительно суперсеты помогают увеличить расход калорий, что полезно для снижения веса.

3. Базовые упражнения: максимум отдачи

Приседания, становая тяга, жим штанги — все эти движения называют базовыми, или многосуставными. Они задействуют сразу несколько групп мышц и суставов, поэтому дают куда больше пользы за единицу времени, чем изолирующие упражнения.

Харкофф отмечает, что такие движения хороши для любых целей: силы, выносливости, похудения. Но нужно учитывать, что техника сложнее, а риск ошибок выше. Поэтому внимание к форме и полноценная разминка обязательны.

4. HIIT: высокая интенсивность за короткое время

Интервальные тренировки высокой интенсивности (HIIT) заслуженно считаются одним из лучших форматов для занятых людей. Всего 10-15 минут могут серьёзно нагрузить сердце, ускорить обмен веществ и помочь сбросить лишний вес.

Исследования показывают, что даже короткие 8-минутные HIIT-сессии улучшают состав тела. Однако для набора мышечной массы этот метод не так хорош: веса слишком малы, чтобы прогрессировать. К тому же новичкам и людям с проблемами сердца или суставов лучше отказаться от таких тренировок. Оптимальная частота для опытных спортсменов — 2-3 раза в неделю.

5. EMOM: работа "по часам"

Формат EMOM (every minute on the minute) — это разновидность HIIT, где каждую минуту нужно выполнить заданное количество повторений. Чем быстрее закончили — тем больше времени на отдых.

Такой стиль не позволяет отвлекаться, создаёт кардионагрузку и отлично подходит для похудения или подготовки к кроссфиту. Но для чистого набора силы он не подойдёт из-за слишком коротких пауз. Зато опытные атлеты могут использовать EMOM в конце тренировки как "добивающий" блок.

Почему это работает

Ключ к успеху в том, чтобы приходить на тренировку с чётким планом. Харкофф подчёркивает: "Заранее знайте, что будете делать — это уберёт догадки и сделает занятие вдвое эффективнее". И действительно, даже короткая тренировка, если она продумана, может принести больше пользы, чем час хаотичных упражнений.

