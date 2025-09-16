Alibaba выстрелила в гонке ИИ: 80B-модель работает так, будто у неё всего 3B параметров

Alibaba громко заявила о себе в гонке больших языковых моделей, представив Qwen3-Next-80B-A3B - решение, которое объединяет масштаб (80 млрд параметров) и рекордную эффективность. Новинка удивляет тем, что при генерации текста активирует всего около 3 млрд параметров на токен. Это снижает стоимость обучения и инференса почти в 10 раз по сравнению с предыдущей Qwen3-32B, сохраняя при этом высокий уровень качества.

Ключевые особенности Qwen3-Next-80B-A3B

Разреженная архитектура : используется 512 экспертов, из которых задействуется только 10 и один общий. Такой Mixture-of-Experts позволяет экономно расходовать вычислительные ресурсы.

Комбинация технологий : гибрид Gated DeltaNet + Gated Attention обеспечивает баланс между точностью и скоростью.

Multi-Token Prediction : модель предсказывает сразу несколько слов вперёд и быстро их проверяет, что ускоряет генерацию текста.

Длинный контекст: обработка свыше 32 тыс. токенов без заметной деградации качества — одно из главных преимуществ в сравнении с конкурентами.

Сравнение с другими моделями

Модель Кол-во параметров Эффективность (активируемых параметров) Ключевое преимущество Qwen3-32B 32 млрд все параметры Базовый уровень Qwen3-Next-80B-A3B 80 млрд ~3 млрд Баланс цена/производительность Qwen3-235B 235 млрд все параметры Максимальное качество Gemini-2.5-Flash-Thinking >100 млрд (оценка) неизвестно Сильные рассуждения, но дороже

По тестам, новая модель вплотную приблизилась к качеству Qwen3-235B, а в ряде задач рассуждения специализированная версия Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking даже превзошла Google Gemini-2.5-Flash-Thinking.

Практическая значимость

Для бизнеса и исследователей это означает:

возможность запускать проекты, где важен сверхдлинный контекст (анализ документов, кода, научных текстов);

снижение затрат на эксплуатацию больших моделей;

более доступный вход в использование ИИ промышленного уровня.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы 10-кратное снижение стоимости работы Новая архитектура ещё требует "обкатки" Поддержка длинного контекста Пока меньше экосистемных инструментов, чем у OpenAI или Google Быстрая генерация текста (multi-token prediction) Высокая сложность настройки Версии под разные сценарии (Instruct, Thinking) Доступность для массового рынка пока ограничена Приближается к качеству топовых моделей Возможно, недоступна в некоторых регионах

А что если…

Если подобные архитектуры приживутся, рынок больших моделей ждёт переход от "всегда активных гигантов" к умным разреженным системам, которые используют только нужные ресурсы. Это может резко удешевить ИИ и ускорить массовое внедрение в образование, аналитику и корпоративные сервисы.

Интересные факты