Alibaba выстрелила в гонке ИИ: 80B-модель работает так, будто у неё всего 3B параметров
Alibaba громко заявила о себе в гонке больших языковых моделей, представив Qwen3-Next-80B-A3B - решение, которое объединяет масштаб (80 млрд параметров) и рекордную эффективность. Новинка удивляет тем, что при генерации текста активирует всего около 3 млрд параметров на токен. Это снижает стоимость обучения и инференса почти в 10 раз по сравнению с предыдущей Qwen3-32B, сохраняя при этом высокий уровень качества.
Ключевые особенности Qwen3-Next-80B-A3B
-
Разреженная архитектура: используется 512 экспертов, из которых задействуется только 10 и один общий. Такой Mixture-of-Experts позволяет экономно расходовать вычислительные ресурсы.
-
Комбинация технологий: гибрид Gated DeltaNet + Gated Attention обеспечивает баланс между точностью и скоростью.
-
Multi-Token Prediction: модель предсказывает сразу несколько слов вперёд и быстро их проверяет, что ускоряет генерацию текста.
-
Длинный контекст: обработка свыше 32 тыс. токенов без заметной деградации качества — одно из главных преимуществ в сравнении с конкурентами.
Сравнение с другими моделями
|Модель
|Кол-во параметров
|Эффективность (активируемых параметров)
|Ключевое преимущество
|Qwen3-32B
|32 млрд
|все параметры
|Базовый уровень
|Qwen3-Next-80B-A3B
|80 млрд
|~3 млрд
|Баланс цена/производительность
|Qwen3-235B
|235 млрд
|все параметры
|Максимальное качество
|Gemini-2.5-Flash-Thinking
|>100 млрд (оценка)
|неизвестно
|Сильные рассуждения, но дороже
По тестам, новая модель вплотную приблизилась к качеству Qwen3-235B, а в ряде задач рассуждения специализированная версия Qwen3-Next-80B-A3B-Thinking даже превзошла Google Gemini-2.5-Flash-Thinking.
Практическая значимость
Для бизнеса и исследователей это означает:
-
возможность запускать проекты, где важен сверхдлинный контекст (анализ документов, кода, научных текстов);
-
снижение затрат на эксплуатацию больших моделей;
-
более доступный вход в использование ИИ промышленного уровня.
Плюсы и минусы
|Плюсы
|Минусы
|10-кратное снижение стоимости работы
|Новая архитектура ещё требует "обкатки"
|Поддержка длинного контекста
|Пока меньше экосистемных инструментов, чем у OpenAI или Google
|Быстрая генерация текста (multi-token prediction)
|Высокая сложность настройки
|Версии под разные сценарии (Instruct, Thinking)
|Доступность для массового рынка пока ограничена
|Приближается к качеству топовых моделей
|Возможно, недоступна в некоторых регионах
А что если…
Если подобные архитектуры приживутся, рынок больших моделей ждёт переход от "всегда активных гигантов" к умным разреженным системам, которые используют только нужные ресурсы. Это может резко удешевить ИИ и ускорить массовое внедрение в образование, аналитику и корпоративные сервисы.
Интересные факты
-
Qwen3-Next-80B-A3B активирует всего 3,7% параметров на токен.
-
Версия Instruct почти догнала 235B по качеству инструкционных задач.
-
Модификация Thinking стала первой в истории Qwen-моделей, которая превзошла Google Gemini в тестах на рассуждение.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru