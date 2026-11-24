Эффективность выращивания креветок зависит не от количества добавляемых в корм компонентов, а от точности их подбора под конкретные условия среды и физиологическое состояние животных. Как отметила Марта Мамора из компании Adisseo на форуме FARM 2026, стратегия "чем больше добавок, тем лучше" ошибочна: функциональные компоненты должны дополнять систему биобезопасности и управления фермой, а не заменять её.

Ключевым индикатором состояния здоровья креветок является состояние гепатопанкреаса — органа, отвечающего за пищеварение, обмен веществ и иммунную защиту. Повреждение этого органа приводит к одновременному сбою сразу нескольких функций: замедляется рост, ухудшается восстановление после стресса и падает выживаемость. Регулярный визуальный мониторинг и использование систем скоринга позволяют выявить отклонения до того, как они перерастут в серьезную проблему.

Управление пищеварением и микробиомом

Здоровье кишечника определяет, насколько эффективно креветка преобразует корм в энергию. Важной задачей является не полное уничтожение бактерий, а поддержание разнообразия микробного сообщества. В этом контексте синергию могут дать фитобиотики (например, SANACORE GM), поддерживающие структуру кишечника, и органические кислоты (BACTINIL AQUA), создающие благоприятную среду для управления микрофлорой.

При этом важно учитывать тайминг: добавки работают только тогда, когда животное сохраняет аппетит. Если потребление корма значительно снизилось, поиск причины проблемы должен предшествовать применению любых стимуляторов.

Оптимизация усвоения липидов

Креветки имеют физиологические ограничения в переваривании жиров, что делает актуальным использование эмульгаторов.

Однако разные вещества работают по-разному:

Эмульгаторы расщепляют жиры на мелкие капли, увеличивая площадь воздействия ферментов.

Лизофосфолипиды (AQUALYSO STD) не только помогают в эмульгировании, но и участвуют в транспортировке липидов и формировании клеточных мембран.

Желчные кислоты (LIPOGEST) поддерживают метаболизм холестерина, который необходим для синтеза стероидных гормонов.

Выбор между желчными кислотами бычьего или свиного происхождения должен основываться на анализе их состава (например, с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии — HPLC) и экономической целесообразности, а не на общих предположениях об их универсальности.

Применимость данных решений в разных средах зависит от доминирующего патогена на конкретной ферме. Целью является не стерильность, а контроль давления патогенов (таких как Vibrio или EHP), что требует индивидуальной настройки программы кормления под каждую хозяйственную единицу.