Рыбий жир
© freepik.com is licensed under Public domain
Алина Курнявцева Опубликована вчера в 23:48

Волшебная капсула счастья оказалась мифом — и вот что работает на самом деле

Исследования показали: зверобой, витамин D, пробиотики и шафран демонстрируют наибольший эффект при лёгкой депрессии

Пищевые добавки давно перестали быть просто способом восполнить нехватку витаминов. Сегодня они стали целой индустрией, обещающей улучшение самочувствия и даже облегчение симптомов депрессии. Но насколько оправданы эти обещания? Новые исследования показывают: лишь некоторые из популярных средств действительно приносят пользу — и даже у них есть ограничения.

Когда "натуральное" не значит "действенное"

Мировой рынок БАДов растёт стремительно: миллионы людей ищут альтернативу рецептурным антидепрессантам, стремясь к более "мягкому" и безопасному решению. Психологический барьер играет огромную роль.

"Существует много стигмы вокруг психического здоровья с рецептурными препаратами, и люди могут бояться того, как это выглядит", — сказал исследователь кафедры психиатрии Университета Оттавы Николас Фабиано.

Для многих "естественные" методы кажутся безвредными, но на деле большинство популярных добавок не имеют достаточных доказательств эффективности.

Что не работает при депрессии

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Pharmacology, показало: поливитамины, мелатонин, витамины группы B и многие успокаивающие травяные сборы не демонстрируют выраженного эффекта.

"Было доступно несколько исследований, но их было недостаточно, чтобы сделать действительно значимые выводы", — отметила научный сотрудник Ливерпульского университета имени Джона Мура Рэйчел Фрост.

Даже омега-3 жирные кислоты, которым долго приписывали антидепрессивные свойства, не оправдали ожиданий: 23 из 39 исследований не выявили различий между приёмом добавки и плацебо. Люди принимали капсулы месяцами — и не ощущали улучшения настроения.

Добавки, внушающие осторожный оптимизм

Есть вещества, которые всё же проявляют положительный потенциал. Это аминокислота триптофан, фолиевая кислота, цинк, родиола розовая, лаванда и мелисса. Их результаты обнадёживающие, но масштаб исследований пока невелик.

"Это не огромное количество людей", — пояснила Фрост, — "поэтому обобщить данные на более широкие группы населения сложно".

Кроме того, важно, в какой форме принимается добавка: чай, настойка или капсула могут действовать по-разному. Установить оптимальную дозировку пока невозможно — нужны новые исследования.

Доказанные лидеры: зверобой, пробиотики, витамин D и шафран

Среди десятков изученных веществ именно эти четыре показали наиболее устойчивые результаты.

Добавка

Количество положительных исследований

Примечания

Зверобой

16 из 26

Улучшает состояние при лёгкой и умеренной депрессии

Пробиотики

9 из 16

Поддерживают микрофлору и снижают уровень тревожности

Витамин D

6 из 9

Эффективен при дефиците, улучшает настроение

Шафран

несколько небольших исследований

Потенциально сопоставим с антидепрессантами при лёгких формах депрессии

Экстракт зверобоя особенно выделяется: у участников, принимавших по 600 мг один-два раза в день, настроение улучшалось почти вдвое чаще, чем у тех, кто получал плацебо. Однако при тяжёлой депрессии его эффективность остаётся сомнительной.

Аналогично пробиотики, содержащие сотни миллиардов живых микроорганизмов, помогали участникам чувствовать себя лучше уже через месяц. Витамин D также показал связь между приёмом и снижением симптомов, особенно у людей с низким исходным уровнем витамина.

Советы шаг за шагом: как подойти к выбору добавок

  1. Пройдите анализы — выясните, есть ли дефицит витамина D, фолиевой кислоты или железа.
  2. Не заменяйте добавками предписанные врачом препараты. Они могут быть только дополнением.
  3. Проверяйте происхождение продукции — выбирайте бренды с клиническими исследованиями и прозрачной сертификацией.
  4. Не комбинируйте БАДы без консультации: зверобой, например, опасен при одновременном приёме СИОЗС.
  5. Оцените эффект через 6-8 недель — при отсутствии улучшений прекратите приём.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: самостоятельный выбор добавки "по отзывам".
    Последствие: отсутствие результата или побочные эффекты.
    Альтернатива: подбор схемы вместе с врачом-психиатром или нутрициологом.
  • Ошибка: считать "натуральное" синонимом "безопасного".
    Последствие: взаимодействие с лекарствами, ухудшение состояния.
    Альтернатива: уточняйте совместимость любых БАДов.
  • Ошибка: постоянный приём без контроля анализов.
    Последствие: накопление избыточных доз и нагрузка на печень.
    Альтернатива: чёткие курсы приёма, повторная проверка уровня веществ.

А что если улучшение — это эффект веры?

Исследования показывают, что сам факт веры в эффективность добавки способен улучшить настроение. Это феномен плацебо.

"Это нужно учитывать, а не говорить, что только биологические изменения в добавках приводят к изменениям", — пояснил Фабиано.

То есть улучшение самочувствия может быть результатом проактивного отношения к собственному здоровью, а не действия вещества.

Плюсы и минусы добавок при депрессии

Плюсы

Минусы

Безрецептурная доступность

Отсутствие строгого контроля и дозирования

Возможность дополнительной поддержки терапии

Риск взаимодействия с лекарствами

Низкая стоимость по сравнению с препаратами

Недостаток научных данных

Поддержка микрофлоры и обмена веществ

Возможные аллергические реакции

Почему регулирования всё ещё не хватает

Сегодня БАДы не проходят такой же контроль, как лекарства. Это создаёт риск несоответствия состава и дозировки.

"Врачи не знают, действительно ли то, что получает пациент, то, что указано на этикетке", — отметил Фабиано.

Фрост добавила, что этикетки должны содержать предупреждения о возможных взаимодействиях. В разных странах нормы различаются, и отсутствие единого надзора приводит к появлению недобросовестных производителей.

FAQ

Как выбрать добавку от депрессии?
Сначала обсудите симптомы с врачом. Если решите попробовать БАД, отдайте предпочтение тем, чья эффективность подтверждена исследованиями — витамин D, пробиотики или зверобой.

Можно ли заменить антидепрессанты добавками?
Нет. БАДы могут дополнять лечение, но не заменять его. Особенно при средней и тяжёлой депрессии необходимо наблюдение специалиста.

Можно ли принимать несколько добавок одновременно?
Не рекомендуется без консультации: некоторые комбинации усиливают побочные эффекты.

Мифы и правда

Миф: все натуральные добавки безопасны.
Правда: некоторые из них, включая зверобой, могут опасно взаимодействовать с лекарствами.

Миф: витамин D помогает всем.
Правда: эффект наблюдается только при дефиците и контролируемом приёме.

Миф: омега-3 — универсальное средство от депрессии.
Правда: большинство исследований не подтвердило его эффективность.

3 интересных факта

  1. Шафран в небольших дозах способен снижать уровень кортизола — гормона стресса.
  2. Баланс микрофлоры кишечника напрямую связан с уровнем серотонина.
  3. Люди, регулярно гуляющие на солнце, реже нуждаются в добавках витамина D.

Исторический контекст

Первые упоминания о растительных средствах против меланхолии относятся ещё к античности: древние греки использовали зверобой и шафран для "очищения духа". С развитием фармацевтики эти знания забылись, но в XXI веке интерес к природным средствам вернулся — теперь уже под контролем науки.

