Биопрепараты против гусениц и грибков: защита без тяжёлой химии в Пермском крае

Пермский край — территория с коротким безморозным периодом и частыми возвратными заморозками даже в конце мая. В среднем "окно" активной вегетации здесь около 118 дней, поэтому каждая грядка на счету: важно защищать растения мягкими методами, не теряя время на эксперименты.

База: профилактика и физические барьеры

Севооборот, мульча и санитария. Чем меньше стресс и "пищи" для патогенов, тем реже нужны обработки. Сетки и укрывной материал. Нежёсткая "антимоль" для капустных (белянка) и мелкая сетка/агроволокно над морковью — рабочий способ просто не пустить вредителя к растениям. Ставим дуги, чтобы ткань не касалась листьев, иначе бабочки могут откладывать яйца через полотно. Учёт климата. Закрывайте посадки при прогнозе майских ночных "минусов" — в регионе они нередки.

Биологические препараты

От гусениц: препараты на основе бактерий Bacillus thuringiensis (Bt). Это биоинсектициды, избирательно поражающие гусениц, при грамотном применении считаются экологически щадящими. Используйте строго по инструкции и по молодым личинкам.

От грибных болезней: "Фитоспорин-М" (Bacillus subtilis, штамм 26Д) — классический биофунгицид для профилактики и ранних стадий пятнистостей, корневых гнилей и фитофтороза. Обрабатывать лучше регулярно и заранее (семена, почву, листья).

Натуральные (домашние) растворы — точечно и вовремя

Тля. Самый быстрый "зелёный" способ — мыльный раствор (хозяйственное/зелёное мыло) по колониям; помогают также настои чеснока и зольные растворы. Обрабатывайте в пасмурную погоду и не во время цветения.

Слизни: типичная проблема влажного лета Прикамья

Пивные ловушки и ручной сбор вечером остаются базовой механикой.

Гранулы на основе фосфата железа (Ferramol и аналоги) допустимы в "натуральной" схеме: действующее вещество считается менее токсичным для дикой фауны; раскладывайте точечно, 5 г/м², не на листья.

Картофель и паслёновые: как без "тяжёлой химии"

Колорадский жук в Пермском крае повреждает все паслёновые: картофель, томаты, баклажан, перец. Что помогает без "жёстких" инсектицидов: ранние укрытия нетканкой (пока ботва маленькая), ручной сбор и стряхивание, севооборот и мульча. На небольших участках это реально снижает численность.

"Региональный" чек-лист сезона (Пермский край)