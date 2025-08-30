Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 20:39

Секреты успешной борьбы с перхотью: 4 этапа, которые изменят ваши волосы

Жюли Перне: регулярное очищение и лечебные шампуни помогают в борьбе с перхотью

Перхоть — проблема, знакомая миллионам людей. Она осыпается на одежду, вызывает зуд и раздражение, создавая не только эстетический, но и физический дискомфорт. Но, как утверждает фармацевт и трихолог Жюли Перне, справиться с ней реально, если действовать системно. Эксперт предлагает пошаговую стратегию, которая помогает очистить кожу головы, восстановить баланс и надолго забыть о хлопьях на плечах.

Первое действие: мягкое очищение кожи головы

Один из главных шагов в борьбе с перхотью — регулярное отшелушивание. Легкий пилинг или скраб для кожи головы помогает убрать ороговевшие клетки, а также улучшает микроциркуляцию. Альтернативой может стать массаж стимулирующей щеткой. Такой прием делает кожу головы более восприимчивой к лечебным средствам и усиливает их эффект.

Второе действие: контроль за грибком

Главный "виновник" появления перхоти — грибок рода Malassezia. При его активном размножении кожа теряет баланс и начинает шелушиться. Для решения этой проблемы специалист советует использовать шампуни против перхоти, чередуя их с мягкими средствами. Оптимальная схема: лечебный шампунь 2 раза в неделю, а в остальные дни — щадящий уход, чтобы не пересушить волосы и кожу.

Третье действие: забота о микробиоме

Как и кожа лица, кожа головы имеет собственную экосистему, где важно равновесие между "хорошими" и "плохими" микроорганизмами. Современные средства для волос содержат пребиотики и пробиотики, которые помогают успокоить воспаление, снизить раздражение и поддерживать естественный баланс. Такой уход делает кожу головы менее подверженной новым вспышкам перхоти.

Четвертое действие: поддержка организма изнутри

Состояние кожи головы напрямую связано с питанием и уровнем витаминов. Добавки с омега-3, цинком, витамином D и антиоксидантами уменьшают воспаление и укрепляют кожу. Природные компоненты, такие как крапива, барбейн или куркума, обладают противосеборейным действием и могут стать хорошим дополнением к основному уходу.

Регулярное выполнение этих шагов позволяет не только избавиться от видимых проявлений перхоти, но и улучшить общее состояние волос. При комплексном подходе волосы становятся более легкими, блестящими и здоровыми, а кожа головы — спокойной и комфортной.

