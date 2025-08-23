Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Гибридный муравей
Гибридный муравей
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 7:58

Пока одни кормят муравьёв сахаром, другие спасают урожай кипятком

Борьба с муравьями: экологические методы против химических средств

Для эффективной борьбы с муравьями на дачном участке необходим комплексный подход. Муравьи могут причинять значительный вред саду и огороду, поэтому важно своевременно принимать меры по их контролю.

Первым шагом является лишение муравьев основного источника пищи — пади, выделяемой тлей. Необходимо регулярно осматривать растения и при обнаружении тли сразу же смывать ее сильной струей воды, либо опрыскивать крепким мыльным раствором или настоем древесной золы. Муравьи защищают тлю и переносят ее на новые растения, поэтому борьба с тлей является важным шагом в борьбе с муравьями.

Поддержание чистоты на участке: уборка отходов и плотно закрытые контейнеры

Кроме того, важно поддерживать чистоту на участке — убирать пищевые отходы, плотно закрывать мусорные контейнеры и не оставлять корм для животных на открытом воздухе. Муравьи привлекаются к пищевым отходам, поэтому поддержание чистоты на участке поможет предотвратить их появление.

Если муравьи все же завелись и их колония невелика, ее можно уничтожить экологически безопасными способами. Для начала следует разрушить муравейник и глубоко перекопать землю под ним. После этого нужно создать барьер из неприятных для муравьев веществ, таких как древесная зола, гашеная известь, табачная пыль или пищевая сода. Муравьи не любят эти вещества и будут избегать территорий, обработанных ими.

Термическая обработка: кипяток для уничтожения муравьев

Также эффективна термическая обработка вскрытого муравейника кипятком. Однако эта процедура требует повторения. Для большей эффективности в воду можно добавить крепкий раствор соли, столовый уксус или растительное масло. Кипяток уничтожает муравьев и их личинки, но важно повторять процедуру, чтобы уничтожить всех выживших особей.

Более гуманный способ — переселение муравьев за пределы участка. Для этого их нужно сначала собрать в ведро с землей или опилками. Этот способ позволяет избавиться от муравьев, не уничтожая их, а перемещая в другое место.

Природные репелленты: отпугивание муравьев сильными запахами

Кроме того, вокруг муравейника и вдоль троп можно разложить природные репелленты — свежие или сушеные растения с сильным запахом. Среди них пижма, полынь, мята, лаванда, петрушка, чеснок и анис. Муравьи не любят сильные запахи и будут избегать территорий, обработанных этими растениями.

При масштабном нашествии муравьев не обойтись без химических средств. При этом инсектицидные гели и приманки размещают в местах скопления насекомых, а порошки рассыпают на муравьиных тропах.

Также применяют концентрированные эмульсии, ими опрыскивают гнезда и обрабатывают территорию. Химическую обработку проводят в безветренную погоду, используя защитную одежду. Использование химических средств должно быть осторожным и соответствовать инструкциям по применению.

Интересные факты о муравьях

Муравьи являются одними из самых распространенных насекомых на Земле.
Муравьи живут большими колониями, в которых каждый член выполняет свою функцию.
Муравьи способны переносить грузы, в несколько раз превышающие их собственный вес.

В заключение, борьба с муравьями на дачном участке требует комплексного подхода, включающего лишение источника пищи, поддержание чистоты, использование экологически безопасных способов уничтожения муравейника, применение природных репеллентов и, в крайнем случае, использование химических средств. Соблюдение этих рекомендаций поможет вам эффективно избавиться от муравьев и защитить свой сад и огород.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Три способа, как крапива поможет вашему майорану стать более урожайным сегодня в 3:54

Невероятные свойства крапивы: почему она должна быть рядом с вашим майораном

Узнайте, как крапива может стать мощным союзником в выращивании майорана: простые советы, секреты и рецепты для успешного садоводства.

Читать полностью » Колорадский жук боится этого, как огня: уксус и горчица спасут ваш картофель сегодня в 3:20

Продукты с кухни — лучший пестицид: неожиданное оружие против вредителей

Простой и доступный метод борьбы с колорадским жуком на картофеле – горчица и уксус. Эффективно отпугивает вредителей , не вредит человеку и окружающей среде. Узнайте подробности!

Читать полностью » Сохраните старых любимцев: пересадка многолетников в начале осени сегодня в 2:50

Как обновить клумбы осенью: секреты успешной пересадки многолетников

Узнайте, когда и как правильно пересаживать многолетники в конце лета, чтобы ваша клумба заиграла новыми красками и радовала глаз в следующем сезоне.

Читать полностью » Ошибки при посадке моркови: какие растения негативно влияют на вкус и урожайность сегодня в 2:20

Почему сладкая морковь вдруг становится мелкой и жесткой: виноваты соседи по огороду

Узнайте, какие растения категорически нельзя сажать рядом с морковью, чтобы не испортить урожай. Избегайте этих ошибок и получите сочные корнеплоды!

Читать полностью » Как легко вырастить нескончаемый запас свежего орегано сегодня в 1:43

Как черенки орегано наполнят вашу кухню свежестью: недостаточно знать, нужно попробовать

Узнайте, как легко и быстро вырастить орегано дома, используя черенки. Греческий сорт — идеальный выбор для вашей кухни и сада.

Читать полностью » Удаляем коробочки, сохраняем листья: секреты ухода за лилиями сегодня в 1:20

Удаляем семенные коробочки, но оставляем листья: как обрезать лилии для здоровья

Правильная обрезка лилий после цветения – ключ к их здоровью и пышному цветению в следующем году. Узнайте, когда удалять семенные коробочки, зачем сохранять зеленую массу и как подготовить луковицы к зиме. Советы по мульчированию и подкормке для обильного цветения.

Читать полностью » Ракушечник в ландшафтном дизайне Башкортостана: советы по выбору и применению сегодня в 0:22

Планируете использовать ракушечник в Уфе: узнайте 4 главных правила, чтобы не ошибиться

Узнайте, как правильно выбрать и использовать ракушечник в условиях морозного климата Башкортостана. Секреты долговечности и советы по применению.

Читать полностью » Что посадить после картофеля: лучшие культуры для севооборота и богатого урожая сегодня в 0:20

Что нельзя сажать после картофеля никогда: три врага урожая, которые погубят почву

После картофеля выбирайте морковь, лук или сидераты: они спасут почву от истощения и грибка. Узнайте, почему томаты под запретом, а горчица — лучший друг вашего огорода. Секреты севооборота для обильных урожаев!

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Польские археологи обнаружили 70,000-летнюю мастерскую неандертальцев в долине Золенки
Питомцы

Ветеринары советуют давать опекуну подробные инструкции по уходу за собакой
Спорт и фитнес

Врачи объяснили, какие растяжки и упражнения помогают держать спину прямой
Дом

Освещение в детской: что важно для здоровья и комфорта ребёнка
Еда

Как приготовить нежное куриное филе в сметане
Красота и здоровье

5 продуктов, которые повышают шансы стать отцом: мнение диетолога Елены Хохловой
Туризм

Как защитить себя от кражи в путешествии: разделение денег
Туризм

Помогает ли туристическая страховка при потере документов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru