Интервальные тренировки
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:46

Кубики не появляются от скручиваний: главная ошибка в тренировках пресса

Физиолог Дин Соммерсет: для сильного корпуса нужны не только скручивания и планка

Большинство людей, мечтая о рельефном животе, часами крутят скручивания или стоят в планке. Но результат часто оказывается далеким от ожиданий. Проблема не всегда в генетике — куда важнее то, какие именно упражнения вы выполняете и как при этом задействуете мышцы.

Дин Соммерсет, физиолог по упражнениям, отмечает, что сильный и функциональный корпус требует участия всех мышц, а не только тех, что формируют "кубики". Неверная техника и однообразный выбор движений мешают прогрессу и даже могут спровоцировать боли в пояснице.

Сравнение: привычные подходы и работающие методы

Подход Что делают обычно Что действительно работает
Скручивания и бесконечные планки Упор на прямую мышцу живота Включение мышц спины, косых и ягодичных
Жёсткая фиксация дыхания Задержка дыхания и быстрая усталость Умение дышать, сохраняя напряжение
Игнорирование подвижности Только статические позы Сочетание мобильности и стабильности
Упражнения без скорости Медленные повторения Контролируемое ускорение движений

Советы шаг за шагом

  1. Научитесь создавать напряжение. Сядьте прямо, положите руки на поясницу и напрягите пресс так, чтобы почувствовать мышцы по обе стороны позвоночника.

  2. Отработайте дыхание. Попробуйте напрячь мышцы, сохраняя ровный вдох и выдох. Это поможет удерживать корпус в долгих подходах.

  3. Используйте упражнения с нагрузкой. Отличный вариант — "фермерская прогулка" с гантелями или гирями.

  4. Подключайте ягодицы. В планке сжимайте их максимально сильно — это усиливает работу пресса.

  5. Включайте динамику. Например, делайте "птичью собаку" в быстром темпе или выполняйте резкие толчки ногами.

  6. Отрабатывайте разные стили дыхания: глубокие вдохи для йоги, мощные задержки при подъёме тяжёлого веса, пульсирующие выдохи при беге.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование ягодиц → Перегрузка поясницы → Плэнк с акцентом на сжатие ягодиц.

  • Только статическая растяжка → Нулевая подвижность → Короткие подходы с напряжением (например, боковая планка).

  • Быстрое "сжигание" пресса → Усталость без эффекта → Контролируемые ускорения и работа на качество.

  • Однообразные дыхательные техники → Снижение выносливости → Подбор дыхания под вид нагрузки.

А что если…

…вы тренируетесь регулярно, но живот не становится рельефным? Тут важно помнить: мышцы можно укрепить упражнениями, но видимость кубиков во многом зависит от питания и процента жира. Даже идеальная техника не даст результата, если рацион перегружен быстрыми углеводами. В этом случае на помощь придёт грамотная диета и кардионагрузка.

Плюсы и минусы разных методов

Метод Плюсы Минусы
Классические скручивания Простота выполнения Слабая вовлеченность мышц корпуса
Планка Укрепляет стабилизаторы Часто выполняется без акцента на дыхание
Фермерская прогулка Развивает силу и выносливость Требует гантелей или гирь
Динамические упражнения (птичья собака, мостик) Улучшают мобильность и скорость Сложнее для новичков

FAQ

Как выбрать упражнения для пресса?
Сочетайте статические и динамические движения: планку, боковую планку, мостик, быстрые вариации с акцентом на дыхание.

Сколько стоит базовый инвентарь?
Для домашних тренировок подойдут коврик и резинка (от 1000 рублей). Для фермерской прогулки нужны гантели или гири — от 2000 рублей за пару.

Что лучше: планка или скручивания?
Планка эффективнее, потому что задействует больше мышц. Но оптимально — комбинировать разные упражнения.

Мифы и правда

  • Миф: "Для кубиков достаточно качать пресс".
    Правда: результат зависит и от питания, и от общего уровня жира.

  • Миф: "Скручивания безопаснее, чем другие упражнения".
    Правда: при неправильной технике они нагружают поясницу сильнее.

  • Миф: "Дышать во время нагрузки вредно".
    Правда: правильное дыхание увеличивает выносливость и защищает позвоночник.

Сон и психология

Недостаток сна снижает уровень энергии и делает тренировки менее эффективными. Исследования показывают: при хроническом недосыпе люди хуже удерживают мышечное напряжение, а значит, упражнения на пресс приносят меньше пользы.

3 интересных факта

  • В старинных системах гимнастики упражнения на корпус считались "практикой для воинов", потому что они повышали устойчивость в бою.

  • У олимпийских атлетов тренировки пресса включают до 15 разных техник дыхания.

  • Даже простая ходьба с правильным брейсингом активирует до 70% мышц корпуса.

Исторический контекст

  1. В 1930-х годах американские физиологи впервые доказали, что сильный корпус снижает риск травм у гимнастов.

  2. В 1970-х в фитнес вошли скручивания как массовое упражнение, но вскоре выяснилось, что они перегружают поясницу.

  3. В XXI веке популярность получили функциональные тренировки, где пресс тренируют вместе с ягодицами и спиной.

