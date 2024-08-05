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Пранкеру Эдварду Биллу ампутируют ногу после осложнений от перелома
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  • Опубликована сегодня в 14:08

Эдварду Биллу ампутируют ногу: осложнения после перелома и инфицирование

Пранкеру Эдварду Биллу ампутируют ногу после осложнений от перелома

Сегодня, 5 августа, Эдварду Биллу, известному пранкеру, предстоит ампутация ноги. Об этом сообщил его двоюродный брат в интервью SHOT. Он уточнил, что врачи сделали все возможное, чтобы избежать этой операции, но, к сожалению, без нее не обойтись. На месте перелома образовалась крупная рана размером 20 на 20 сантиметров, из которой выделяются кровь и гной.

Билла госпитализировали 31 июля из специального приемника. Ему сделали пересадку кожи и установили спицу внутри ноги. После арестом состояние блогера ухудшилось, и его срочно доставили в больницу, где провели операцию и дополнительные обследования.

Причиной возникших осложнений стал открытый перелом левой ноги, полученный три месяца назад во время поездки на самокате. Несмотря на это, Эдвард решил провести новый пранк в центре Москвы, одевшись в форму "самокатной патрульной службы", что привело к задержанию. В итоге он оказался в спецприемнике, и вскоре врачи выявили у него заражение крови.

Фото: freepik

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