Эдварду Биллу ампутируют ногу: осложнения после перелома и инфицирование

Сегодня, 5 августа, Эдварду Биллу, известному пранкеру, предстоит ампутация ноги. Об этом сообщил его двоюродный брат в интервью SHOT. Он уточнил, что врачи сделали все возможное, чтобы избежать этой операции, но, к сожалению, без нее не обойтись. На месте перелома образовалась крупная рана размером 20 на 20 сантиметров, из которой выделяются кровь и гной.
Билла госпитализировали 31 июля из специального приемника. Ему сделали пересадку кожи и установили спицу внутри ноги. После арестом состояние блогера ухудшилось, и его срочно доставили в больницу, где провели операцию и дополнительные обследования.
Причиной возникших осложнений стал открытый перелом левой ноги, полученный три месяца назад во время поездки на самокате. Несмотря на это, Эдвард решил провести новый пранк в центре Москвы, одевшись в форму "самокатной патрульной службы", что привело к задержанию. В итоге он оказался в спецприемнике, и вскоре врачи выявили у него заражение крови.
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