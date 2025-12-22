Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Поступление без экзаменов могут расширить: в Госдуме поддержали отдельную квоту для вдов участников СВО

Комитет Госдумы поддержал квоту для вдов участников СВО при поступлении — ТАСС

Поступление в колледжи и университеты для некоторых категорий граждан в России может стать заметно проще, если инициатива пройдёт парламентскую процедуру. Об этом сообщает агентство ТАСС. Комитет Госдумы по науке и высшему образованию поддержал к первому чтению законопроект о введении отдельной квоты для вдов и вдовцов участников СВО. Предлагается закрепить право на зачисление без вступительных испытаний в рамках такой квоты.

Что именно предлагает законопроект

Инициатива предусматривает квоты на поступление в вузы и организации среднего профессионального образования для вдов и вдовцов участников СВО. Речь идёт о бесплатном обучении в пределах отдельной квоты без проведения вступительных испытаний. Норма должна распространяться на программы бакалавриата и специалитета, а также на обучение в системе среднего профессионального образования.

Кроме того, законопроектом предлагается дать право на обучение на подготовительных отделениях федеральных государственных вузов на бюджетной основе. Это означает, что получатели меры смогут начать с подготовительного этапа, а затем продолжить обучение по основной программе. Изменения предлагается внести в статью 71 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации".

Кто выступил авторами и как документ продвигается

Законопроект внесла в Госдуму группа сенаторов и депутатов. Возглавляет группу первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев. Комитет ГД по науке и высшему образованию одобрил инициативу к первому чтению, то есть поддержал её на стадии предварительного рассмотрения.

Как авторы обосновывают необходимость меры

Авторы документа указывают на социальную уязвимость жен погибших военнослужащих. По их мнению, потеря кормильца вынуждает женщин устраиваться на работу, а значит, возможности для получения образования и смены профессии становятся ограниченными. В этой логике предлагаемые квоты должны обеспечить шанс получить образование для достойной жизни.

В пояснительной записке отдельно отмечается, что в законодательстве уже закреплены гарантии, помогающие совмещать работу и обучение. Речь идёт о праве на отпуск на период вступительных испытаний, прохождения аттестации, сдачи экзаменов, подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. Также упоминаются слушатели подготовительных отделений образовательных организаций, которым сохраняется средний заработок по основному месту работы.

