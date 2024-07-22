Переход на новую систему высшего образования в России произойдет не раньше 2026 года, рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы по науке и высшему образованию и по контролю.

По словам Фалькова, в пилотный проект могут быть включены больше университетов, сообщает ТАСС.

"С учетом новой нормативной базы, вся система не сможет перейти на новую модель до 2026 года. Однако мы можем значительно расширить участие университетов уже в следующем году, используя опыт первых пилотных вузов. По ряду направлений можно постараться начать реализацию программ уже со следующего года," — отметил министр.

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