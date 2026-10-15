Диплом больше не главный пропуск в профессию: российский рынок труда готовится к новым правилам

Необходимость актуализации перечня специальностей, требующих наличия диплома вуза обосновала профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина. В комментарии NewsInfo эксперт разъяснила, как динамика современного рынка труда диктует новые правила взаимодействия между образовательными стандартами и работодателями.

Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что действующий список профессий, для которых обязательно высшее образование, нуждается в серьезном пересмотре. Выступая в Совете Федерации, министр подчеркнул, что многие специальности с многолетней историей фактически перешли в категорию тех, где диплом университета уже не является критически необходимым.

В условиях трансформации экономики карьера без вуза становится доступной для все большего числа квалифицированных кадров.

Абанкина пояснила, что текущие квалификационные требования жестко закреплены в профессиональных стандартах, которые пришли на смену старым справочникам. По ее словам, высшее образование традиционно закреплено за шестым и выше квалификационными уровнями, тогда как для третьего и четвертого уровней достаточно компетенций, полученных в колледжах.

Сегодня профильные ведомства стремятся устранить разрыв между академической подготовкой и реальной практикой. Для многих выпускников девятых классов поступление в колледж открывает путь к востребованным и высокооплачиваемым рабочим местам.

"Идет очень быстрое обновление требований к рабочим местам, соответственно, программы высшего образования остаются длительными программами. Даже если в процессе обучения студенты работают, претендовать на те должности, которые требуют законченного высшего образования, они не могут. Хотя подчеркивается, что реальная практика студентов не просто практика в рамках учебного процесса", — отметила Абанкина.

Эксперт добавила, что студенты часто выступают полноценными разработчиками в проектах различных компаний, работая не только в образовательных целях. Пересмотр стандартов позволит учащимся быстрее выходить на рынок труда, используя программы переподготовки или краткосрочные курсы среднего профессионального образования.

При этом для абитуриентов выбор специальности остается ответственным шагом, требующим понимания перспектив отрасли. Обновление нормативной базы также поможет избежать ситуаций, когда на рынке появляются специалисты без профильного образования в тех сферах, где оно остается жизненно важным.

"Если профстандарты выглядят отстающими от времени, то современные образовательные стандарты не удастся разработать. Перед Министерством высшего образования сейчас стоит ключевая задача при переходе к новой модели — это разработка, осовременивание образовательных стандартов. Возникает необходимость пересмотра профессиональных стандартов, их обновления", — рассказала специалист.

Профессор ВШЭ резюмировала, что синхронизация работы Минобрнауки и Минтруда является единственным продуктивным путем развития. Только при четком понимании технологических процессов можно определить, где действительно необходимы фундаментальные университетские знания, а где достаточно навыков современного колледжа.

Внедрение новых подходов актуально и для старшего поколения, так как профессиональное обучение в рамках гибкой занятости требует современных и понятных критериев оценки мастерства.

Проверено экспертом: эксперт в области науки Алексей Кузнецов

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