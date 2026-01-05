Цифры падают, проблема остаётся: почему школы и сады Кубани всё ещё без персонала

В системе образования Краснодарского края сохраняется кадровый дефицит, несмотря на общее сокращение числа вакансий за год. Школы и детские сады региона испытывают нехватку как педагогов, так и технического персонала, что напрямую влияет на повседневную работу учреждений. Об этом сообщает "Деловая газета. Юг".

Сколько вакансий открыто в образовании

По данным министерства труда и социального развития Краснодарского края, на конец декабря 2025 года в сфере образования было заявлено 6,2 тыс. вакансий. Этот показатель почти в два раза ниже уровня прошлого года: количество свободных рабочих мест сократилось в 1,9 раза. Тем не менее кадровая потребность остаётся значительной.

Сфера образования формирует 12,1% от общего числа вакансий в регионе. Это означает, что каждое восьмое предложение о работе в крае связано со школами, детскими садами и другими образовательными учреждениями, что подчёркивает системный характер проблемы.

Кого не хватает школам и детским садам

Наиболее остро ощущается дефицит педагогических кадров. Чаще всего образовательные организации ищут учителей и воспитателей. Также востребованы медицинские сёстры, музыкальные руководители, тренеры и инструкторы, методисты и делопроизводители.

Наряду с педагогами в учреждениях образования не хватает специалистов, обеспечивающих их повседневную работу. В числе востребованных профессий — охранники и бухгалтеры, без которых невозможно полноценное функционирование школ и детских садов.

Дефицит рабочих профессий и инфраструктурный фон

Отдельной проблемой остаётся нехватка работников обслуживающего персонала. Школам требуются помощники воспитателей, повара, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, водители автомобилей и слесари различной квалификации. Эти вакансии напрямую связаны с безопасностью, питанием и техническим состоянием образовательных учреждений.

При этом кадровый дефицит формируется на фоне активного развития социальной инфраструктуры.