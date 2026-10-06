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Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:35

Школьные учебники могут стать тоньше на треть: почему такая разгрузка знаний обойдется дороже

Отказ от преподавания фундаментальных научных дисциплин в полном объеме может привести к интеллектуальной деградации молодежи и потере технологического суверенитета страны, считает доктор педагогических наук, академик Международной академии наук педагогического образования, профессор Сергей Комков. В беседе с NewsInfo эксперт прокомментировал инициативу по исключению "лишних знаний" из школьных курсов математики, физики и химии.

Ранее сообщалось, что глава СПЧ Валерий Фадеев предложил пересмотреть учебные программы, сократив их на 20-30 процентов. По его мнению, естественно-научные циклы перегружены избыточной информацией. Стоит отметить, что в российских школах уже произошли определенные изменения: были сокращены часы иностранного языка в средних классах, а обществознание перенесли в программу старшего звена.

Эксперты отмечают, что текущая учебная нагрузка часто становится предметом дискуссий о психоэмоциональном состоянии детей.

Комков подчеркнул, что математика, физика и химия являются базовыми предметами, которые формируют у учащихся целостное представление об устройстве мира и законах природы. Попытки заменить глубокое изучение основ фрагментарными сведениями из интернета он назвал "преступлением" против классического образования. Специалист выразил опасение, что упрощение программ лишит школьников способности понимать физические и биологические процессы, происходящие вокруг них.

"Это приведет к тому, что ученики по выходу из школы не будут понимать, как устроен мир, из чего он устроен, каким образом. Как построена живая природа? Каким-каким образом действуют законы физики? Что такое окружающее нас в этой природе? Все построено на законах физики, химии, биологии. И без знания всего этого человек превращается в потребителя, который, кроме того, чтобы жевать гамбургеры, ни на что не способен", — рассуждает Комков.

В качестве негативного примера профессор привел образовательную систему США, где сокращение объема преподавания точных наук привело к снижению когнитивных способностей учащихся. По словам эксперта, отказ от устного счета и глубокой математической подготовки негативно сказался на показателях IQ выпускников американских школ. Подобные традиционные методы обучения остаются фундаментом качественного образования, несмотря на повсеместное внедрение технологий.

Академик также указал на риск утраты тяги к знаниям у подрастающего поколения в случае внедрения упрощенных программ. Он уверен, что без прочного научного базиса Россия рискует остаться без выдающихся ученых и конструкторов, таких как Михаил Ломоносов или Сергей Королев. Это, в свою очередь, может привести к полной технологической зависимости от западных стран или Китая.

Параллельно с обсуждением основных предметов, в образовательной среде ведутся споры и о факультативах — например, уроки шахмат часто рассматриваются как способ развития логики.

"Если будем все сокращать вместо того, чтобы ребятам давать фундаментальные знания, это приведет к тому, что дети вообще потеряют полный интерес к знаниям, тяга к знаниям пропадет. Тогда Россия превратится в страну потребителя", — отметил специалист.

Несмотря на то, что отечественное образование долгое время считалось одним из лучших в мире, современные реформы вызывают серьезную обеспокоенность у академического сообщества. Помимо сокращения фундаментальных часов, эксперты обсуждают и изменения в системе аттестации.

В частности, грядущее усложнение егэ может усилить разрыв между школьной программой и реальными требованиями вузов. При этом на уровне среднего профессионального образования наблюдаются иные тенденции, где подготовка специалистов в колледжах становится все более востребованной из-за дефицита кадров.

Проверено экспертом: эксперт в области науки Ирина Соколова, эксперт в области науки Дмитрий Грачев

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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