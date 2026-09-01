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Амурский тигр (40220007525)
Амурский тигр (40220007525)
© commons.wikimedia.org by Anna Novikova from Budva, Montenegro is licensed under CC BY 2.0
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:53

Тигроведение хотят добавить в школьную программу: вот почему новая идея уже вызвала спор

Введение в российских школах специализированных предметов вроде "Тигроведения" или "Леопардоведения" является избыточным и вредным для учебного процесса шагом, рассказал NewsInfo доктор педагогических наук, академик Международной академии наук педагогического образования Сергей Комков. По его словам, попытки выделить изучение отдельных видов животных в самостоятельные дисциплины свидетельствуют о непонимании основ образовательной системы.

Ранее генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев сообщил, что в регионах России начали внедрять программы уроков о тиграх по методике, отработанной в Приморском крае. В рамках Восточного экономического форума он призвал активно масштабировать практику таких занятий на федеральном уровне.

Комков подчеркнул, что действующая школьная программа уже содержит все необходимые инструменты для изучения природы. Сведения о флоре и фауне, включая информацию о крупных хищниках и их ареалах, органично вписываются в курсы биологии и географии. Вместо создания узкопрофильных предметов профессор предлагает использовать региональный компонент в рамках существующих уроков.

"Нужно преподавателям, которые будут преподавать эти предметы, дополнительно останавливаться на особенностях конкретного региона, связанных с ареалом пребывания местных животных", — предложил эксперт.

Дополнительная нагрузка на учеников может привести к негативным последствиям, отметил академик. Специалисты напоминают, что избыточная учебная нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии детей.

"Это отъем дополнительного времени у ребят. Вводить такие дисциплины в сетку часов, значит, делать дополнительную нагрузку. Может быть, это и не всем интересно будет. Кто-то пожелает заниматься больше математикой, литературой, историей", — отметил Комков.

Эксперт напомнил об исторических провалах подобных методик. В начале 1920-х годов в России предпринимались попытки строить весь процесс обучения вокруг одного объекта, например, утки. Тогда география, история и даже литература фокусировались на жизни одной птицы, что в итоге закончилось крахом системы. Педагогическое сообщество признало, что такой узкий подход ограничивает умственное развитие ребенка.

"Давать ребятам полноценное широкое образование нужно, а не утку им совать в мозги. Точно так же и здесь получается. Значит, ребятам начнут совать в мозги медведя. Начнут совать в мозги тигра, леопарда и так далее, и тому подобное", — говорит специалист.

Академик заключил, что акцентировать внимание на редких животных следует исключительно в тех субъектах РФ, где они обитают, не перегружая общероссийский стандарт.

Проверено экспертом: эксперт в области науки Алексей Кузнецов, эксперт в области науки Ирина Соколова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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