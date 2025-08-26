Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Старение
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 5:39

Образование против времени: почему выпускники вузов отвоевали у старости два лишних года

Образование замедляет биологическое старение – данные исследования 1988-2018

Американцы с низким уровнем образования стареют быстрее, чем их более образованные сверстники, и этот разрыв увеличился за последние 30 лет, выяснили ученые Школы геронтологии имени Леонарда Дэвиса Университета Южной Калифорнии (USC). Исследование подчеркивает важность образования для здоровья и долголетия, а также указывает на растущее неравенство в старении между различными социальными группами. Результаты исследования опубликованы в журнале Demography.

В фокусе их внимания было "биологическое старение" — понятие, куда более глубокое, чем простой подсчет прожитых лет. Биологическое старение измеряет, как тело изменяется с течением времени, включая то, насколько хорошо работают органы и системы.

Например, два человека в возрасте 65 лет могут выглядеть совершенно по-разному изнутри: у одного биологический профиль может соответствовать более молодому возрасту, а у другого могут проявляться признаки раннего старения. Биологический возраст является более точным показателем здоровья и долголетия, чем календарный возраст.

"Биологический возраст дает нам более четкое представление о состоянии здоровья, чем паспортный. Он помогает понять, кто, вероятно, дольше останется здоровым, а кто может подвергаться более высокому риску заболеваний и потери трудоспособности", — объясняет профессор USC Эйлин Кримминс, старший автор исследования.

Определение биологического возраста может помочь выявить людей, находящихся в группе риска, и принять меры для улучшения их здоровья.

Растущий разрыв: данные Национального обследования здоровья и питания и замедление старения у образованных

Используя данные Национального обследования здоровья и питания, команда изучила взрослых в возрасте от 50 до 79 лет за два периода: 1988-1994 и 2015-2018 годы. Они четко показывают, что биологическое старение замедлилось у всех, но у образованных людей преимущества гораздо больше. Анализ данных показал, что образование оказывает положительное влияние на замедление процесса старения.

Например, в конце 1980-х — начале 1990-х годов разница в биологическом старении между взрослыми, не окончившими среднюю школу, и теми, кто имеет высшее образование, составляла около года. К 2015-2018 годам этот разрыв вырос до двух лет.

"Это означает, что люди с более высоким уровнем образования стареют биологически медленнее, чем все остальные. Улучшения в состоянии здоровья населения распределяются неравномерно", — говорит первый автор исследования Матео Фарина из Техасского университета в Остине, ранее работавший в USC.

Растущее неравенство в старении представляет собой серьезную проблему для общественного здравоохранения.

С 1990-х различия в состоянии здоровья в зависимости от уровня образования считаются проблемой общественного здравоохранения. Новое исследование стало одним из первых, в котором оценивается рост этого неравенства. Исследование подтверждает, что неравенство в состоянии здоровья в зависимости от уровня образования увеличивается.

Работа, доход, условия жизни и медицинское обслуживание: аспекты жизни, определяющие здоровье

Образование влияет на многие аспекты жизни, которые определяют здоровье: виды доступной работы, уровень дохода, условия жизни и доступ к медицинскому обслуживанию. Образование оказывает влияние на различные факторы, определяющие здоровье и долголетие.

Уровень образования также как правило коррелирует с более здоровым образом жизни, таким как отказ от курения и регулярная физическая активность. Люди с более высоким уровнем образования чаще ведут здоровый образ жизни, что способствует замедлению процесса старения.

Неравенство в старении: изменения в курении, ожирении или использовании лекарств

Исследование проверило, объясняют ли растущий разрыв в старении изменения в курении, ожирении или использовании лекарств. Но результаты показали, что эти факторы не объясняют усиление неравенства — вместо этого наибольшую роль играют различия, напрямую связанные с самим образованием. Факторы образа жизни не полностью объясняют связь между образованием и старением.

"Образование формирует возможности и риски на протяжении всей жизни. Это мощный социальный фактор здоровья, и он влияет на то, насколько быстро или медленно стареет наш организм", — подчеркивает Кримминс.

Образование оказывает долгосрочное влияние на здоровье и долголетие.

Выводы исследования позволяют предположить, что образовательное неравенство может иметь серьезные последствия для будущих поколений пожилых людей. Недостаточное образование не только укорачивает жизнь, но ведет к тому, что гораздо большая ее часть пройдет в болезнях или немощи — что порождает проблемы для семей, сообществ и систем здравоохранения. Низкий уровень образования может приводить к увеличению заболеваемости и снижению качества жизни в пожилом возрасте.

"Это не просто вопрос личного выбора; это социальная проблема. Если мы хотим сократить разрыв в состоянии здоровья, нам необходимо рассматривать образование как инвестицию в общественное здравоохранение", — подытожил Фарина.

Образование следует рассматривать как важную инвестицию в здоровье и благополучие общества.

Интересные факты об образовании и здоровье

Люди с более высоким уровнем образования чаще имеют более высокий доход и лучшее медицинское обслуживание.
Образование может способствовать развитию когнитивных навыков и защитить от деменции в пожилом возрасте.
Инвестиции в образование могут привести к улучшению здоровья населения и снижению неравенства.

В заключение, новое исследование показало, что образование является важным фактором, влияющим на процесс старения. Люди с более высоким уровнем образования стареют биологически медленнее и имеют больше шансов на долгую и здоровую жизнь. Эти выводы подчеркивают важность инвестиций в образование для улучшения здоровья населения и снижения неравенства.

