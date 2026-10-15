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Школьный класс
Школьный класс
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 13:27

Дорога в университет становится все уже: новые инициативы по ЕГЭ грозят неожиданными последствиями

Искусственное завышение планки минимального порога баллов может закрыть путь к знаниям для талантливых абитуриентов из малообеспеченных семей, считает член Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Олег Смолин. В комментарии для NewsInfo парламентарий подчеркнул необходимость оценивать компетенции студентов по итогам обучения, а не в момент подачи документов.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации направил Роспотребнадзору рекомендацию рассмотреть вопрос о повышении минимальных баллов ЕГЭ, необходимых для поступления в высшие учебные заведения. Кроме того, сенаторы считают нужным внедрить единые стандарты проверки выпускных квалификационных работ на наличие плагиата и объем заимствований.

Подобные инициативы обсуждаются на фоне того, как новый уровень сложности итоговой аттестации меняет подход к подготовке будущих специалистов. Специалисты также подчеркивают, что при любых изменениях правил важно сохранять психологическое благополучие детей, а помощь школьных психологов способна существенно снизить уровень тревожности в экзаменационный период.

Смолин уверен, что качество отечественного образования должно определяться результатами выпускников, а не жесткостью отбора на входе. По его мнению, высокая стоимость подготовки к экзаменам создает неравенство возможностей. Депутат напомнил, что расходы российских семей на частных преподавателей иногда достигают колоссальных сумм.

"Напомню, что лучшие баллы по ЕГЭ получают, как правило, те, кто готовятся с репетиторами. Затраты на репетиторов в двадцать четвертом году по самым низким расценкам, мы считали, были около четырехсот пятидесяти миллиардов рублей", — отметил Смолин.

Парламентарий добавил, что гонка за баллами лишь увеличивает финансовую нагрузку на родителей. При этом для многих выпускников вузов сегодня наличие диплома перестает быть единственным фактором успеха, так как работодатели все чаще смотрят на реальные навыки.

Тем не менее, для тех, кто нацелен на бюджетные места, четкий план действий остается единственным легальным способом преодолеть высокий порог. Эксперт предостерег от попыток обойти систему, поскольку мошеннические схемы при зачислении неизбежно влекут за собой правовые последствия.

По словам эксперта, текущая система оценки может отсеивать перспективных ребят из сельской местности, не имеющих доступа к дорогостоящим курсам.

"Не нужно искусственно ограничивать право на высшее образование, поскольку более низкие баллы ЕГЭ, как правило, имеют ребята из сел и ребята из семей с более низкими доходами. Но нередко именно они после поступления в вуз проявляют высокое трудолюбие", — резюмировал специалист.
Проверено экспертом: эксперт в области науки Алексей Кузнецов, эксперт в области науки Ирина Соколова

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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