Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Школьная доска
Школьная доска
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Приволжский федеральный округ
Олег Белов Опубликована сегодня в 3:37

С 2026 года в Татарстане начнётся рост финансирования образования: что ждёт школы и детсады

В Татарстане утвердили законы, увеличивающие финансирование образования на 20% с 2026 года

С 1 января 2026 года в Татарстане вступят в силу два закона, регулирующие финансовое обеспечение государственных гарантий в сфере образования. Об этом сообщает пресс-служба Государственного Совета РТ.

Закон № 56-ЗРТ: финансирование дошкольного образования

Закон № 56-ЗРТ утверждает нормативы финансирования дошкольного образования на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Этот документ устанавливает порядок расчета нормативов для муниципальных детских садов с учётом таких факторов, как:

  • Направленность групп

  • Территориальное расположение учреждений

  • Продолжительность пребывания детей

  • Возраст воспитанников

  • Состояние здоровья детей

Закон № 57-ЗРТ: финансирование права на бесплатное образование

Закон № 57-ЗРТ регулирует нормативы финансового обеспечения прав граждан на получение бесплатного образования в Татарстане. Это касается начального, основного, среднего общего и дополнительного образования в общеобразовательных и профессиональных организациях республики.

Нормативы для общего образования будут дифференцированы в зависимости от уровня и профиля обучения, типа образовательной организации и реализуемых программ.

Увеличение финансирования на 20%

Согласно новым законам, в 2026 году нормативы финансирования образовательных программ дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования будут увеличены на 20% по сравнению с 2025 годом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Волчанске сдался в плен солдат ВСУ из Винницы, просидевший восемь месяцев в подвале 12.10.2025 в 22:40
Восемь месяцев в подвале: украинский боец сдался после отчаянного ожидания ротации

В Волчанске российские военные взяли в плен бойца ВСУ, который восемь месяцев провёл в подвале, тщетно ожидая ротации от своего командования.

Читать полностью » Глава СКР Бастрыкин потребовал проверить свалку на месте бывшего мазутохранилища в Ульяновске 12.10.2025 в 22:33
Экологическая угроза в Ульяновске: СК расследует свалку у бывшего мазутохранилища

Бастрыкин поручил проверить свалку на месте бывшего мазутохранилища в Ульяновске: мусор угрожает экологии и безопасности детей.

Читать полностью » В Чувашии число самозанятых достигло 91 тысячи человек к осени 2025 года 03.10.2025 в 10:11
Из тени — в кассу: самозанятые Чувашии приносят миллиарды, но платят дважды

В Чувашии число самозанятых выросло в 14 раз — до 91 тыс. человек. Доходы легализуются, но осталась проблема «двойных» взносов в систему ОМС.

Читать полностью » В Нижегородской области создали рабочую группу по сотрудничеству с Республикой Сербской 03.10.2025 в 9:12
Нижний и Балканы на одной волне: как Сербская республика выходит на цифровой диалог с Россией

В Нижегородской области создали рабочую группу по сотрудничеству с Республикой Сербской. На повестке — здравоохранение, образование и высокие технологии.

Читать полностью » В Саратовскую область из Казахстана мигрировали более 1 млн сайгаков — пострадали 18,5 тыс. гектаров полей 03.10.2025 в 8:11
Поля растоптаны, но не забыты: аграриям компенсируют ущерб от "прищельцев" из Казахстана

В Саратовской области более 18 тыс. га полей пострадали от миграции сайгаков. Аграрии получат 120,9 млн рублей компенсаций из регионального бюджета.

Читать полностью » Губернатор Русских: средства после списания кредитов пойдут на инфраструктуру и поддержку СВО 03.10.2025 в 7:23
Минус 7 миллиардов долгов: Ульяновской области открыли финансовое окно в будущее

Ульяновской области списали 7,3 млрд руб. бюджетных кредитов. Освободившиеся средства направят на ЖКХ, промышленность и поддержку участников СВО.

Читать полностью » Авито: жители Самары тратят около 20 тысяч рублей на подготовку авто к зиме 03.10.2025 в 6:16
Шины, щётки, омывайка — и всё это в октябре: как автомобилисты готовятся к зиме

Самарские водители рассказали, когда и как готовят авто к зиме. Средние траты — 20 тыс. рублей, но одни ограничиваются «омывайкой», а другие делают всё по максимуму.

Читать полностью » В Татарстане начали серийное производство отечественных литий-ионных батарей 03.10.2025 в 5:33
От коридора до кабины пилота: где пригодятся аккумуляторы, собранные в Лаишево

В Татарстане открылся завод «Батареон» по производству литий-ионных аккумуляторов. К 2030 году предприятие планирует выпускать до 1 ГВт·ч продукции.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Учёные доказали: физическая активность 3–5 раз в неделю улучшает настроение на 40%
Культура и шоу-бизнес
Slipknot начали работу над новым альбомом
Авто и мото
Эксперт Ковалёв: у Skoda Octavia и Superb часто выходят из строя блоки управления
Туризм
Что посмотреть в Лёвене за один день: архитектура, бегинаж и пивоварня
Туризм
Провести выходные в Лёвене: архитектура, пиво и немного безумия
Еда
Салат из пекинской капусты с курицей рекомендован диетологами как низкокалорийное блюдо
Спорт и фитнес
Психологи: чувство стеснения в спортзале проходит после пяти посещений
Садоводство
Выращивание огурцов без почвы в опилках позволяет сохранить корни при пересадке — Евгения Ножева
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet