С 2026 года в Татарстане начнётся рост финансирования образования: что ждёт школы и детсады

С 1 января 2026 года в Татарстане вступят в силу два закона, регулирующие финансовое обеспечение государственных гарантий в сфере образования. Об этом сообщает пресс-служба Государственного Совета РТ.

Закон № 56-ЗРТ: финансирование дошкольного образования

Закон № 56-ЗРТ утверждает нормативы финансирования дошкольного образования на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Этот документ устанавливает порядок расчета нормативов для муниципальных детских садов с учётом таких факторов, как:

Направленность групп

Территориальное расположение учреждений

Продолжительность пребывания детей

Возраст воспитанников

Состояние здоровья детей

Закон № 57-ЗРТ: финансирование права на бесплатное образование

Закон № 57-ЗРТ регулирует нормативы финансового обеспечения прав граждан на получение бесплатного образования в Татарстане. Это касается начального, основного, среднего общего и дополнительного образования в общеобразовательных и профессиональных организациях республики.

Нормативы для общего образования будут дифференцированы в зависимости от уровня и профиля обучения, типа образовательной организации и реализуемых программ.

Увеличение финансирования на 20%

Согласно новым законам, в 2026 году нормативы финансирования образовательных программ дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования будут увеличены на 20% по сравнению с 2025 годом.