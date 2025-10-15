С 2026 года в Татарстане начнётся рост финансирования образования: что ждёт школы и детсады
С 1 января 2026 года в Татарстане вступят в силу два закона, регулирующие финансовое обеспечение государственных гарантий в сфере образования. Об этом сообщает пресс-служба Государственного Совета РТ.
Закон № 56-ЗРТ: финансирование дошкольного образования
Закон № 56-ЗРТ утверждает нормативы финансирования дошкольного образования на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Этот документ устанавливает порядок расчета нормативов для муниципальных детских садов с учётом таких факторов, как:
-
Направленность групп
-
Территориальное расположение учреждений
-
Продолжительность пребывания детей
-
Возраст воспитанников
-
Состояние здоровья детей
Закон № 57-ЗРТ: финансирование права на бесплатное образование
Закон № 57-ЗРТ регулирует нормативы финансового обеспечения прав граждан на получение бесплатного образования в Татарстане. Это касается начального, основного, среднего общего и дополнительного образования в общеобразовательных и профессиональных организациях республики.
Нормативы для общего образования будут дифференцированы в зависимости от уровня и профиля обучения, типа образовательной организации и реализуемых программ.
Увеличение финансирования на 20%
Согласно новым законам, в 2026 году нормативы финансирования образовательных программ дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования будут увеличены на 20% по сравнению с 2025 годом.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru