Каждый четвёртый рубль бюджета — в образование: почему Кубань делает ставку на школы

На итоговом совещании по результатам 2025 года, которое провёл губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, особое внимание было уделено развитию социальной сферы и поддержке образования. Власти региона подчеркнули, что благодаря устойчивому экономическому росту и увеличению доходной части бюджета Кубань смогла не только сохранить все действующие социальные обязательства, но и расширить меры поддержки ключевых категорий работников.

Повышение выплат педагогам как приоритет региона

Одним из ключевых решений стало увеличение краевых выплат педагогам. По инициативе губернатора с начала нового года к существующим надбавкам будет добавлено ещё по 5 тысяч рублей. В результате ежемесячная краевая выплата для школьных учителей составит 15 тысяч рублей, а для воспитателей детских садов — 10 тысяч рублей.

Губернатор отметил, что такая политика требует значительных бюджетных ресурсов, однако регион осознанно идёт на эти расходы. По его словам, ежегодное повышение выплат учителям на 5 тысяч рублей обходится краевому бюджету примерно в 5 миллиардов рублей. Таким образом, совокупные выплаты в размере 15 тысяч рублей означают около 15 миллиардов рублей дополнительных расходов. Поддержка воспитателей детских садов также требует порядка 3 миллиардов рублей ежегодно.

Инвестиции в качество образования и будущее края

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что эти средства рассматриваются не как издержки, а как инвестиции в будущее региона. Именно от уровня мотивации и благополучия педагогов напрямую зависит качество образования и развитие человеческого капитала.

Губернатор также заявил, что регион не намерен снижать планку качества жизни и будет продолжать поддерживать все социальные направления, которые уже финансируются. По его словам, система образования Кубани демонстрирует устойчивые и высокие результаты, что подтверждается объективными показателями.

Рекордные результаты ЕГЭ и олимпиад

В 2025 году Краснодарский край впервые за последние 15 лет вошёл в десятку лучших регионов России по результатам Единого государственного экзамена. Сразу 250 выпускников получили максимальные 100 баллов по итогам ЕГЭ. Кроме того, из 25 тысяч выпускников Кубани 15 школьников стали победителями и призёрами всероссийских олимпиад и интеллектуальных соревнований, а также вошли в государственный информационный ресурс о талантливых детях.

Эксперты отмечают, что такие результаты стали возможны благодаря системному подходу к поддержке образования. В текущем году на эту сферу был направлен каждый четвёртый рубль краевого бюджета, что говорит о стратегическом приоритете развития человеческого потенциала.

Социальная политика как основа устойчивого развития

Власти региона подчёркивают, что сохранение и расширение социальных программ стало возможным благодаря стабильной экономике края. Рост доходов бюджета позволил одновременно инвестировать в инфраструктуру, социальную сферу и поддержку работников образования, не сокращая ранее принятые обязательства.

Таким образом, Краснодарский край продолжает курс на укрепление социальной стабильности и повышение качества жизни, делая ставку на образование как фундамент долгосрочного развития региона.