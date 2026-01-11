Единое пособие и помощь участникам СВО — основные запросы праздников: как Соцфонд поддерживает граждан

За новогодние каникулы россияне не только отдыхали, но и продолжали оформлять социальные выплаты — поток обращений не остановился даже в праздники. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Социального фонда России, с 1 по 10 января 2026 года специалисты приняли решения по более чем 210 тысячам заявлений. Параллельно гражданам предоставили свыше 2 миллионов информационных услуг — от справок до актуальных сведений.

Сколько обращений обработали за 1-10 января

В Социальном фонде уточнили, что за период с 1 по 10 января 2026 года решения вынесли по обращениям на выплаты, пособия, реабилитацию и различные услуги. Речь идёт о суммарно более чем 210 тысячах заявлений. Отдельно подчёркивается объём консультационной и справочной поддержки: за каникулы граждане получили свыше 2 миллионов информационных услуг.

Такая статистика показывает, что значительная часть запросов приходится не только на назначение денег, но и на получение подтверждающих документов. Справки, выписки и уточнение сведений остаются востребованными даже в дни, когда большинство учреждений работает по сокращённому графику. В фонде отмечают, что обработка обращений шла одновременно с предоставлением информационных сервисов.

"С 1 по 10 января 2026 года специалисты Соцфонда приняли решения по более чем 210 тысячам обращениям на различные выплаты, пособия, реабилитацию и услуги. Параллельно гражданам было предоставлено свыше 2 миллионов информационных услуг — справок, выписок и актуальных сведений", — говорится в сообщении.

Единое пособие стало главным запросом праздников

Наибольшее число заявлений, по данным фонда, касалось единого пособия. В Соцфонде связывают это с тем, что в праздничный период продолжали принимать и обрабатывать обращения на социальные выплаты и меры поддержки, включая изменения, вступившие в силу с нового года. Существенная часть заявлений поступила дистанционно, что снизило зависимость от работы очных подразделений.

Отдельно в пресс-службе уточнили структуру потока: за праздничные дни отделения фонда рассмотрели более 166 тысяч заявлений на единое пособие для семей с детьми и беременных женщин. Эти обращения подавались через "Госуслуги". Такой объём делает единое пособие самой массовой темой январских каникул для клиентских служб.

Поддержка участников СВО и работа клиентских служб 5 января

Соцфонд также сообщил об обращениях, связанных с поддержкой участников специальной военной операции. В первые дни 2026 года специалисты приняли 123 заявления от ветеранов на медицинскую реабилитацию и санаторное лечение в центрах фонда. При этом 115 участников СВО уже приступили к лечению, а 47 обеспечены проездными билетами до центров и обратно как новым вариантом оплаты проезда, введённым с января.

Помимо дистанционной работы, в отдельных случаях задействовали очные приёмы. Клиентские службы Соцфонда 5 января работали во всех регионах России. За этот день было решено 14 699 неотложных вопросов россиян, что подчёркивает сохранение нагрузки на систему поддержки и в середине праздников.