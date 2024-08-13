Граждане РФ и жители Эдинбурга выразили солидарность с жертвами нападения на Курскую область

Эдинбург скорбит вместе с Россией: жители приносят цветы и игрушки к консульству

Граждане Российской Федерации и жители Эдинбурга приносят цветы и детские игрушки к Генеральному консульству России в память о жертвах атаки ВСУ на Курскую область, сообщило дипломатическое представительство в своем Telegram-канале.

"Наши соотечественники и жители Эдинбурга приносят цветы и детские игрушки к Генеральному консульству в память о жертвах нападения украинских вооруженных формирований на Курскую область. Благодарим за поддержку!", - говорится в сообщении.

Рядом с консульством поставили стол, куда люди поместили горящую свечу, цветы, мягкие игрушки и лист бумаги с надписью "Курск, мы с тобой!".

Фото: upload.wikimedia.org