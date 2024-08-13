Граждане РФ и жители Эдинбурга выразили солидарность с жертвами нападения на Курскую область

Граждане Российской Федерации и жители Эдинбурга приносят цветы и детские игрушки к Генеральному консульству России в память о жертвах атаки ВСУ на Курскую область, сообщило дипломатическое представительство в своем Telegram-канале.
"Наши соотечественники и жители Эдинбурга приносят цветы и детские игрушки к Генеральному консульству в память о жертвах нападения украинских вооруженных формирований на Курскую область. Благодарим за поддержку!", - говорится в сообщении.
Рядом с консульством поставили стол, куда люди поместили горящую свечу, цветы, мягкие игрушки и лист бумаги с надписью "Курск, мы с тобой!".
Фото: upload.wikimedia.org
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