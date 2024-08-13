Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.08.2024 : 92,6592
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.08.2024 : 100,559
Эдинбург скорбит вместе с Россией: жители приносят цветы и игрушки к консульству
  1. Главная
  2. Мир

Граждане РФ и жители Эдинбурга выразили солидарность с жертвами нападения на Курскую область

Эдинбург скорбит вместе с Россией: жители приносят цветы и игрушки к консульству

Граждане Российской Федерации и жители Эдинбурга приносят цветы и детские игрушки к Генеральному консульству России в память о жертвах атаки ВСУ на Курскую область, сообщило дипломатическое представительство в своем Telegram-канале.

"Наши соотечественники и жители Эдинбурга приносят цветы и детские игрушки к Генеральному консульству в память о жертвах нападения украинских вооруженных формирований на Курскую область. Благодарим за поддержку!", - говорится в сообщении.

Рядом с консульством поставили стол, куда люди поместили горящую свечу, цветы, мягкие игрушки и лист бумаги с надписью "Курск, мы с тобой!".

Фото: upload.wikimedia.org

Мир

Боррель поддержал нападение ВСУ на Курскую область

Боррель поддержал нападение ВСУ на Курскую область

Недавние события в Курской области, где произошли столкновения между российскими и украинскими военными, вызвали широкий международный резонанс. Евросоюз, как и ожидалось, занял сторону Украины, подтвердив свою неизменную поддержку Киеву.

Читать полностью
Таубер на собиралась покидать Молдавию

Таубер на собиралась покидать Молдавию

Один из лидеров оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер столкнулась с серьезными ограничениями со стороны молдавских властей. Суд запретил ей покидать страну на два месяца, что вызвало волну возмущения в оппозиционных кругах.

Читать полностью

Общество

Сергей Троицкий из «Коррозии металла» задержан в Новороссийске за попытку использования поддельных купюр

Сергей Троицкий из «Коррозии металла» задержан в Новороссийске за попытку использования поддельных купюр

В Новороссийске был задержан лидер рок-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкий, известный как "Павук", по подозрению в использовании поддельных денежных купюр.

Читать полностью
Роскомнадзор заблокировал зеркальный сайт «Фикбук» из-за публикации материалов о нетрадиционных отношениях

Роскомнадзор заблокировал зеркальный сайт «Фикбук» из-за публикации материалов о нетрадиционных отношениях

Роскомнадзор заблокировал зеркальную версию сайта "Фикбук", утверждая, что данная мера была предпринята из-за распространения материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения, как сообщили в пресс-службе ведомства.

Читать полностью

Новости