Настурция
Настурция
© Own work by Balajijagadesh is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Садоводство
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 17:07

Цветы, о которых вы не знали: как настурция и фиалка готовы изменить ваши блюда

Настурция, фиалка и хризантема: удивите гостей съедобностью вашего сада

Цветник на участке можно сделать не только красивым, но и полезным. Некоторые привычные декоративные растения способны удивить не хуже экзотических специй или редких овощей. Их лепестки, листья и даже семена находят применение на кухне, а садоводы получают возможность совместить эстетическое удовольствие с кулинарными экспериментами.

Настурция — пряная нотка в саду

Эта яркая культура давно полюбилась дачникам за неприхотливость и насыщенные краски. Настурция образует пышные кустики и отлично подходит для украшения оград, арок или клумб. Она прекрасно развивается на солнечных местах и не требует плодородной почвы. Рассаду, как правило, высаживают в грунт в конце мая, когда минует угроза заморозков.

Но главное достоинство растения — съедобность. У настурции используют цветки, листья и семена. Вкус у них пряный, с лёгкой остротой, напоминающий смесь редиса и кресс-салата. Свежая зелень и лепестки оживляют салаты и бутерброды, а семена подходят для маринования и могут заменить каперсы. Настурция сочетает декоративность и пользу, благодаря чему стала любимицей у садоводов и кулинаров.

Фиалка — ароматное украшение стола

Эти скромные цветы можно встретить почти в каждом дворе. Они радуют глаз с ранней весны и до первых серьёзных холодов, окрашивая клумбы в синие, фиолетовые и лавандовые оттенки. Но у фиалки есть и другая особенность: её лепестки находят применение в сладкой кухне.

Из них готовят варенье, джемы и сиропы. Нежный аромат и деликатный вкус прекрасно сочетаются с чаем и домашней выпечкой. Кроме того, лепестки можно засахарить и использовать как оригинальный декор для тортов и пирожных. Такой десерт не только красив, но и съедобен.

Хризантема — овощное дополнение к клумбе

Многие привыкли воспринимать хризантему исключительно как декоративное растение. Однако в азиатской кухне её зелень давно занимает особое место. Особенно ценятся листья видов ладьевидной, венцевидной и посевной хризантемы.

Их вкус свежий, чуть горьковатый, напоминающий шпинат. Листья используют в супах, гарнирах и салатах. Они придают блюдам пикантность и насыщают их витаминами. В Китае и Японии хризантему считают не только пищевым, но и лечебным растением, которое укрепляет иммунитет и помогает справляться с простудами.

В саду хризантема остаётся неприхотливым украшением. Она хорошо смотрится в групповых посадках, а зелень можно использовать на кухне, получая двойную пользу.

Сад для души и стола

Использование съедобных цветов в кулинарии — это способ разнообразить рацион и превратить простые блюда в кулинарные шедевры. Такие растения позволяют совместить красоту сада и гастрономические открытия.

Они делают привычные клумбы полезными, а привычные блюда — необычными. Настурция, фиалка и хризантема — лишь малая часть растений, которые могут украсить и сад, и стол.

Три интересных факта

  1. В Европе настурцию начали использовать как пищевое растение ещё в XVII веке, сразу после её появления на континенте.
  2. В Японии листья хризантемы подают как обязательный гарнир к рыбным блюдам.
  3. Лепестки фиалки входят в традиционный десерт французской кухни — засахаренные цветы, популярные в Тулузе.

