Каштаны — это не только для поделок: как орехи из парка превращаются в деликатес
Каштаны давно перестали быть лишь символом осени и материалом для детских поделок. Сегодня их все чаще можно встретить в меню ресторанов и даже на домашних кухнях — ведь эти орехи не только вкусные, но и полезные. Главное — знать, какие из них можно есть, а какие категорически нельзя.
"Скажем, каштаны можно подать как гарнир к жаркому — вместо привычной картошки. Или добавить в плов. Или, как на Кавказе, засыпать их с большим количеством лука в посуду, где готовится мясо, и оставить минут на 10-15", — предлагают эксперты Gastronom. ru.
Польза и состав съедобных каштанов
Плоды каштана посевного (Castanea sativa) богаты витаминами, минералами и клетчаткой. Они отличаются от других орехов низким содержанием жиров, зато содержат много сложных углеводов — именно поэтому их часто сравнивают с картофелем.
Одна порция (примерно 10 орехов) обеспечивает до 15% суточной нормы клетчатки и около 11% калия. Регулярное употребление съедобных каштанов помогает:
• укреплять сердце и сосуды;
• поддерживать стабильный уровень сахара в крови;
• улучшать зрение;
• стимулировать работу иммунной системы.
Согласно данным USDA, в 100 граммах варёных каштанов содержится:
-
витамин C — 26,7 мг;
-
витамин B6 — 0,233 мг;
-
кальций — 46 мг;
-
магний — 54 мг;
-
фосфор — 99 мг;
-
калий — 715 мг.
Такая комбинация делает каштаны особенно полезными для людей, страдающих анемией, сердечно-сосудистыми заболеваниями и хронической усталостью.
Чем опасны конские каштаны
Не стоит путать съедобные каштаны с конскими (Aesculus hippocastanum), которые растут в городских парках и вдоль дорог. Их плоды внешне похожи на настоящие, но содержат токсичные сапонины и эсцин.
Употребление даже нескольких таких орехов может вызвать тяжёлое отравление — тошноту, рвоту, головокружение и боли в животе. Поэтому для кулинарных целей подходят исключительно плоды рода Castanea, которые продаются в магазинах или на проверенных рынках.
Как готовить каштаны правильно
Сырые каштаны съедобны, но их не стоит есть в большом количестве: высокая концентрация дубильных веществ (танинов) может раздражать желудок. Наиболее популярные способы приготовления — запекание и варка.
Пошагово:
-
Промойте орехи и сделайте на каждом надрез или прокол, чтобы при нагревании не взорвались.
-
Для запекания поместите каштаны в духовку при 200 °C на 20-30 минут.
-
Для варки — опустите в кипящую воду на 30 минут.
-
После приготовления снимите кожуру и внутреннюю плёнку, пока они тёплые — так проще очистить.
Запечённые каштаны приобретают сладковатый, ореховый вкус и нежную текстуру. Их можно подавать как самостоятельную закуску, использовать для супов, салатов или десертов.
Сравнение: каштаны и картофель
|Показатель
|Каштаны
|Картофель
|Калорийность (на 100 г)
|~170 ккал
|~80 ккал
|Белки
|2,4 г
|2,0 г
|Жиры
|1,5 г
|0,4 г
|Углеводы
|37 г
|17 г
|Клетчатка
|8,1 г
|2,2 г
|Калий
|715 мг
|425 мг
Каштаны насыщают дольше и не вызывают резких скачков сахара, поэтому часто становятся полезной альтернативой картофелю в рационе людей, следящих за питанием.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: собирать каштаны под деревьями в городе.
• Последствие: риск отравления токсичными сапонинами.
• Альтернатива: покупайте каштаны в супермаркетах или у проверенных продавцов.
• Ошибка: запекать каштаны без надрезов.
• Последствие: орехи взрываются при нагревании.
• Альтернатива: делайте крестообразный надрез на каждом плоду.
• Ошибка: есть каштаны в сыром виде натощак.
• Последствие: возможны спазмы и раздражение желудка.
• Альтернатива: употребляйте варёные или запечённые плоды.
А что если использовать каштаны вместо гарнира?
Съедобные каштаны можно подавать к мясу, рыбе и птице — особенно хорошо они сочетаются с говядиной, уткой и индейкой. На Кавказе каштаны часто тушат с луком и специями вместе с мясом, а во Франции их добавляют в плов, крем-супы и даже десерты.
Вегетарианцы используют каштаны как основу для паст, пюре и выпечки. Например, мука из сушёных каштанов подходит для приготовления хлеба и блинчиков без глютена.
Плюсы и минусы каштанов
|Плюсы
|Минусы
|Богатый минеральный состав
|Нельзя есть сырыми в большом количестве
|Поддерживают иммунитет и сердце
|Быстро портятся после очистки
|Подходят для диетического питания
|Требуют термообработки
|Универсальны в кулинарии
|Дорогие по сравнению с картофелем
Мифы и правда
Миф 1. Все каштаны съедобны.
Правда: В России большинство каштанов — конские, они ядовиты.
Миф 2. Каштаны — высококалорийный продукт.
Правда: Их калорийность ниже, чем у других орехов, и они подходят для диеты.
Миф 3. Из каштанов нельзя делать сладости.
Правда: В Европе из них готовят кремы, конфитюры и пирожные, включая знаменитый десерт "Монблан".
Интересные факты
• В Японии каштаны символизируют долголетие и удачу.
• В Древнем Риме каштаны использовали вместо зерна для выпечки хлеба.
• На юге Франции ежегодно проходит фестиваль каштанов, где подают сотни блюд — от супов до ликёров.
FAQ
Какие каштаны можно есть?
Только съедобные — плоды каштана посевного (Castanea). Конский каштан ядовит.
Как хранить каштаны?
В холодильнике до недели, в морозильнике — до трёх месяцев. Перед хранением их нужно просушить.
Можно ли делать из каштанов муку?
Да, мука из сушёных каштанов безглютеновая и подходит для выпечки и соусов.
С чем лучше сочетать каштаны в блюдах?
С грибами, мясом, тыквой, сливочным маслом и мёдом.
Можно ли давать каштаны детям?
Да, но только варёные или запечённые и не чаще одного раза в неделю.
