Хакер с ноутбуком взломал систему безопасности
© Flickr by Yuri Samoilov is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:29

Браузер теперь не прощает: Edge будет вычищать вредоносные плагины даже без вашего участия

Microsoft внедрит в Edge автоматическую защиту от вредоносных расширений — Bleeping Computer

Microsoft готовит к запуску в Edge новую систему защиты, которая должна снизить риск заражения вредоносными расширениями. Об этом пишет Bleeping Computer со ссылкой на представителей компании.

В чём проблема

Сегодня пользователи могут устанавливать в Edge не только расширения из официального магазина, но и сторонние — через "Режим разработчика". Эта опция нужна разработчикам для тестирования: они включают её в настройках и загружают "распакованное" расширение напрямую. Однако злоумышленники используют этот механизм, предлагая поддельные или заражённые дополнения.

Формально пользователь может удалить подозрительное расширение, но часто это происходит слишком поздно — вредоносный код уже успевает украсть данные или изменить настройки браузера. Подобные атаки за последние годы затронули сотни тысяч человек.

Что изменится

Microsoft заявила, что с ноября Edge будет автоматически обнаруживать и удалять вредоносные сторонние расширения. Точных технических деталей компания не раскрыла, но речь идёт о новой функции безопасности, которая должна блокировать опасные дополнения до того, как они нанесут ущерб.

Сравнение подходов к защите браузеров

Браузер Защита от вредоносных расширений Особенности
Microsoft Edge Автоматическое выявление и удаление (с ноября) Защита даже при установке через "Режим разработчика"
Google Chrome Проверка расширений в Chrome Web Store Сторонние дополнения без гарантии безопасности
Mozilla Firefox Централизованная проверка в AMO Уязвим к установке неофициальных плагинов

Советы шаг за шагом: как обезопасить себя

  1. По возможности устанавливайте расширения только из официального магазина Edge.

  2. Проверяйте репутацию разработчика и отзывы других пользователей.

  3. Не включайте "Режим разработчика", если в этом нет реальной необходимости.

  4. Следите за обновлениями браузера — новая система защиты появится в ноябре.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: установка расширений с неизвестных сайтов.

  • Последствие: кража паролей, подмена рекламы, утечка данных.

  • Альтернатива: использовать только проверенные источники.

  • Ошибка: отключение встроенных механизмов защиты Edge.

  • Последствие: рост уязвимости браузера.

  • Альтернатива: держать включёнными стандартные средства безопасности.

А что если разработчик использует "Режим разработчика" легально?

Функция для тестирования сохранится, но система будет проверять код на наличие вредоносных элементов. Это не должно мешать честным разработчикам, но позволит защитить обычных пользователей.

Плюсы и минусы нововведения

Плюсы Минусы
Автоматическая защита от вредоносных расширений Возможны ложные срабатывания
Снижение риска массовых атак Не раскрыт механизм работы защиты
Безопасность даже при "ручной" установке Пока только в Edge

FAQ

Когда появится новая функция?
В ноябре 2025 года.

Будет ли она доступна на всех устройствах?
Да, защита внедряется на уровне браузера.

Можно ли будет отключить эту функцию?
Microsoft пока не уточнила, но, скорее всего, функция станет частью обязательной безопасности.

Мифы и правда

  • Миф: "Edge перестанет поддерживать режим разработчика".
    Правда: режим сохранится, но с дополнительной проверкой.

  • Миф: "Удалять расширения придётся вручную".
    Правда: браузер сам будет выявлять и удалять вредоносные дополнения.

  • Миф: "Это удар по разработчикам".
    Правда: честным разработчикам функция не мешает, она направлена на борьбу с вредоносным ПО.

3 интересных факта

  1. Поддельные расширения в Edge и Chrome часто маскируются под VPN или инструменты для загрузки видео.

  2. Вредоносные дополнения могут менять поисковую систему по умолчанию и вставлять скрытую рекламу.

  3. Microsoft активно развивает защитные функции Edge, стремясь конкурировать с Chrome на корпоративном рынке.

Исторический контекст

  • 2015 год: запуск Microsoft Edge как замены Internet Explorer.

  • 2020 год: переход Edge на движок Chromium.

  • 2023-2024 годы: массовые атаки через поддельные расширения в Chrome и Edge.

  • Ноябрь 2025 года: внедрение автоматической защиты от вредоносных расширений.

