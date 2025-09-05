Когда лечение делает хуже: почему попытка убрать отёки может стоить жизни

Отеки у пожилых людей — тревожный сигнал, который не стоит игнорировать. Врачи отмечают, что скопление жидкости в тканях может указывать на целый ряд серьёзных заболеваний, от проблем с сердцем до нарушений в работе почек или вен.

Основные причины

"Мочегонные выводят из организма не только воду, но также полезные соли и минералы — прежде всего калий, натрий и магний", — подчеркнула врач-терапевт Надежда Чернышова.

Она пояснила, что чаще всего отёки связаны с сердечной недостаточностью, когда сердце не справляется с перекачиванием крови. В этом случае жидкость накапливается в нижних конечностях. Если же нарушены функции почек, отеки могут появляться в области глаз.

Скопление жидкости также сигнализирует о варикозе или тромбофлебите вен ног, а иногда сопровождает артриты и артрозы, осложняя течение суставных болезней.

Почему нельзя лечиться самостоятельно

Многие пожилые люди пытаются убрать отеки при помощи мочегонных препаратов. Однако врачи предупреждают: такой подход опасен. Вместе с лишней жидкостью организм теряет минералы, жизненно необходимые для работы сердца и сосудов. Дефицит калия, натрия и магния может привести к серьёзным нарушениям ритма, резкому падению давления и даже отказу почек.

Симптомы, требующие внимания

Отеки могут быть не только отдельным проявлением, но и предвестником серьёзных сердечно-сосудистых заболеваний.

"Перебои в ритме, ощущение "замирания" сердца, одышка при привычных нагрузках и повышение давления могут быть первыми симптомами инфаркта", — отметил врач-кардиолог, гериатр, профессор, доктор медицинских наук Юрий Конев.

Он добавил, что у некоторых пациентов инфаркт сопровождается отёками, давящей болью в груди, отдающей в руку, челюсть или под лопатку.

Итог

Отеки у пожилых — это не косметическая проблема, а важный сигнал организма. Самолечение может привести к тяжёлым последствиям, поэтому при первых признаках отеков необходимо обратиться к врачу для точной диагностики и безопасного лечения.