Каждый приём пищи у этого олимпийца на Играх-2024 - это часть тренировок

Успех в этом виде спорта измеряется не только сантиметрами, но и калориями

В меню древнегреческих спортсменов были обязательно сыр, сушеный инжир, а также блюда, приготовленные на основе пшеницы. Однако олимпийцу из США Райану Краузеру, золотому призеру в толкании ядра на Играх-2024, безусловно, этого недостаточо. Спортсмен уверен, что успех в его виде спорта измеряется не только сантиметрами, но и калориями, сообщает "Правда.ру" со ссылкой на The Guardian.

В детстве Краузер был высоким и очень худым. На сегодня вес 31-летнего спортсмена из США составляет 145 кг при росте 201 см.

"Каждый мой прием пищи, а это часть тренировок, составляет половину того, что нормальный человек съедает за день. И я делаю это пять раз. Если я когда-нибудь чувствую голод в течение дня, это означает, что я не выполняю свою работу. Поэтому я ем постоянно", - признается Краузер.

Ежемесячно спортсмен тратит только на еду в районе 1000 долларов. По словам олимпийца, обычная американская кухня намного калорийнее, чем в других странах, где он уже побывал. Больше всего олимпиец любит буррито и пиццу.

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