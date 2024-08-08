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Насколько опасно проглатывать жвачку
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Вы удивитесь, что происходит, когда вы проглатываете жвачку

Насколько опасно проглатывать жвачку

Существует широко распространённый миф, что жвачка, случайно проглоченная, останется в желудке на 7 лет. Однако это не соответствует действительности.

Проглотить жвачку один раз не опасно, но постоянное проглатывание может привести к закупорке пищеварительного тракта. В редких случаях, как у пятилетнего мальчика из Огайо, проглатывание большого количества жвачки потребовало хирургического вмешательства.

Жвачка не лучший продукт для желудка, так как содержит подсластители, ароматизаторы, смолы и другие компоненты, которые могут вызвать аллергию.

Фото: commons.wikimedia.org/KingaNBM (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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