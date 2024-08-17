Признаки некачественного сыра, которые вы не знали

Каждый сорт сыра обладает уникальными качествами, такими как время созревания, жирность и привкусы. Однако для определения качества сыра важно учитывать несколько факторов.
Свежие сорта сыра содержат меньше соли и калорий, но могут быть опасны для детей и беременных женщин из-за риска наличия бактерий. Качественный сыр производят из высококачественного молока, и его цена обычно выше.
Проверить сыр можно йодом: если капля йода сохраняет коричневый цвет, сыр качественный. Обращайте внимание на упаковку и состав. Цвет, консистенция и жирность сыра также важны для оценки его качества. Например, настоящий сыр должен быть слегка желтоватым и не должен содержать растительные жиры.
Плесень на сыре должна быть однородной, а аммиачный вкус и запах свидетельствуют о его непригодности. Также существует безмолочный сыр, в котором используются растительные жиры, и при выборе такого продукта важно изучать состав.
Фото: commons.wikimedia.org/Pierre-Yves Beaudouin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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