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Повар Архипова о том, как приготовить кисло-сладкий соус из меда и горчицы
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Приготовьте соус из горчицы и меда, который удивит всех

Повар Архипова о том, как приготовить кисло-сладкий соус из меда и горчицы

Повар Юлия Архипова, эксперт в области кулинарии, поделилась рецептом универсального кисло-сладкого соуса из горчицы и меда, который способен преобразить любое блюдо.

Для приготовления соуса понадобятся две ложки жидкого меда, две ложки не слишком острой горчицы, большая ложка сока лимона, три ложки нерафинированного растительного масла (лучше оливкового), немного соли и перца.

Ингредиенты сначала смешиваются до однородной консистенции вилкой, а затем взбиваются венчиком. Соус готов к подаче на стол, и его можно адаптировать по вкусу, делая более острым при необходимости.

Фото: commons.wikimedia.org/TheGirlsNY (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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