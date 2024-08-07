Эти продукты убьют вашу чугунную сковородку

Что нельзя готовить на чугунной сковородке

Чугунная сковородка при правильной эксплуатации может служить десятилетиями, но важно соблюдать правила использования. Некоторые продукты могут испортить чугунную сковородку.

Например, яйца, рыба и блюда с кислотами часто прилипают к поверхности и ухудшают её состояние. К продуктам, которые не рекомендуется готовить в чугунной сковородке, относятся яичница, омлет, рыба и блюда с лимоном, томатной пастой или вином.

Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить чугунную посуду в хорошем состоянии на долгие годы.

Фото: commons.wikimedia.org/Cathal Mac an Bheatha cathalmacan (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)