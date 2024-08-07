Эти продукты убьют вашу чугунную сковородку

Чугунная сковородка при правильной эксплуатации может служить десятилетиями, но важно соблюдать правила использования. Некоторые продукты могут испортить чугунную сковородку.
Например, яйца, рыба и блюда с кислотами часто прилипают к поверхности и ухудшают её состояние. К продуктам, которые не рекомендуется готовить в чугунной сковородке, относятся яичница, омлет, рыба и блюда с лимоном, томатной пастой или вином.
Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить чугунную посуду в хорошем состоянии на долгие годы.
Фото: commons.wikimedia.org/Cathal Mac an Bheatha cathalmacan (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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