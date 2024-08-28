Пончики, от которых не оторваться: секрет идеального десерта

Хотите приготовить канонические пончики? Этот рецепт поможет вам воссоздать ностальгическое угощение у себя дома. Начните с приготовления теста, смешав теплое молоко, дрожжи и сахар.

Добавьте яйца, масло, ваниль, мускатный орех, соль и муку. Замесите тесто и дайте ему подняться. Затем сформируйте пончики и жарьте их в масле до золотистой корочки. Для глазури смешайте сахарную пудру, сливки и ваниль, затем окуните теплые пончики в глазурь.

Украсьте по вкусу сублимированными ягодами или шоколадными чипсами. Готовые пончики лучше всего съесть в тот же день, наслаждаясь их мягкостью и пышностью.

Фото: commons.wikimedia.org/Veganbaking.net (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)