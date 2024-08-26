Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.08.2024 : 91,7745
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.08.2024 : 102,4927
Как приготовить пышный и нежный бисквит: маленькие хитрости для идеального торта
  1. Главная
  2. Еда

Удивите всех нежнейшим бисквитом: попробуйте эти проверенные хитрости

Как приготовить пышный и нежный бисквит: маленькие хитрости для идеального торта

Для приготовления идеального бисквита необходимо учитывать несколько важных нюансов. Во-первых, выпечка требует практики, поэтому не расстраивайтесь, если с первого раза не получится.

Важно использовать точные измерения ингредиентов, лучше всего с помощью кухонных весов. Следите за температурой духовки, поскольку она может варьироваться, и это влияет на результат. Ингредиенты должны быть комнатной температуры для лучшего смешивания. Рекомендуется выпекать два коржа, а не один, чтобы избежать необходимости разрезания. Взбивание яиц и теста вручную помогает сохранить воздушные пузырьки, делая бисквит легким и пышным.

Используйте стеклянные или металлические миски, и избегайте миксеров. Для проверки готовности бисквита нажимайте на его поверхность вместо протыкания. Охлаждайте готовый торт на полотенцах, чтобы сохранить его ровным и предотвратить появление следов от решетки.

Фото: commons.wikimedia.org/La.blasco (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Замглавы МИД Галузин разъяснил послу Индии Кумару позицию Москвы по Украине

Замглавы МИД Галузин разъяснил послу Индии Кумару позицию Москвы по Украине

Замминистра МИД России Михаил Галузин встретился с послом Нью-Дели в Москве Винаем Кумаром для обсуждения двусторонних и международных вопросов. В ходе встречи Галузин представил принципиальную позицию Кремля по конфликту на Украине, сообщили в дипведомстве.

Читать полностью
ООН следит за делом об аресте Дурова

ООН следит за делом об аресте Дурова

Секретариат ООН внимательно отслеживает ситуацию, связанную с арестом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, однако пока не готов предоставить комментарии по этому поводу, сообщил РИА Новости официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Читать полностью

Общество

Правительство поддержало переименование Ростова в Ростов Великий

Правительство поддержало переименование Ростова в Ростов Великий

Российское правительство дало согласие на законопроект, который изменяет название города Ростова в Ярославской области на Ростов Великий. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Читать полностью
Евгения Петросяна впечатлил концерт певца Шамана в Сочи

Евгения Петросяна впечатлил концерт певца Шамана в Сочи

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова лично выразили своё восхищение певцу Шаману после его концерта в Сочи.

Читать полностью

Новости