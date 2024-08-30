Эти продукты избавят вас от вздутия живота

Проблема вздутия живота часто связана с газами в кишечнике и нарушением пищеварения. Чтобы избежать неприятных ощущений, необходимо пересмотреть свой рацион и образ жизни.

Включите в ежедневное питание продукты, богатые клетчаткой, такие как овощи, фрукты и орехи. Полезными будут ферментированные продукты (кефир, йогурт) и пробиотики.

Пейте больше воды, тщательно пережевывайте пищу, больше двигайтесь и не отвлекайтесь во время еды. Эти простые изменения помогут улучшить пищеварение и избавиться от вздутия.

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