Как есть сладкое с диабетом и не вредить здоровью

Как есть сладкое при диабете: советы и лучшие десерты

Диабет не означает полный отказ от сладостей. Существует множество десертов, которые можно включить в рацион, соблюдая некоторые правила. Для диабетиков важно следить за общим количеством углеводов в пище, а не только за содержанием сахара.

Маленькие порции, замена углеводов, умеренное потребление искусственных подсластителей и больше фруктов — вот ключевые рекомендации. Фрукты являются отличным десертом благодаря своим витаминам, минералам и клетчатке. Горький шоколад с высоким содержанием какао улучшает реакцию инсулина и уровень сахара в крови.

Домашние замороженные десерты — отличная альтернатива покупным. Поддержание стабильного уровня углеводов помогает медикаментам, таким как инсулин, работать эффективнее.

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