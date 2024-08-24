Как есть сладкое с диабетом и не вредить здоровью

Диабет не означает полный отказ от сладостей. Существует множество десертов, которые можно включить в рацион, соблюдая некоторые правила. Для диабетиков важно следить за общим количеством углеводов в пище, а не только за содержанием сахара.
Маленькие порции, замена углеводов, умеренное потребление искусственных подсластителей и больше фруктов — вот ключевые рекомендации. Фрукты являются отличным десертом благодаря своим витаминам, минералам и клетчатке. Горький шоколад с высоким содержанием какао улучшает реакцию инсулина и уровень сахара в крови.
Домашние замороженные десерты — отличная альтернатива покупным. Поддержание стабильного уровня углеводов помогает медикаментам, таким как инсулин, работать эффективнее.
Фото: commons.wikimedia.org/John Loo (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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