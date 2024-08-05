Российские блюда часто вызывают удивление и неприятие у иностранных гостей. Холодец, с его мясным желе, вызывает у них отвращение из-за несоответствия привычным десертам. Гречка, ценимая в России за полезные свойства и сытность, вызывает подозрение из-за использования на Западе как корм для животных.

Манная каша, с её вязкой консистенцией, также не популярна. Кисель отпугивает своей текстурой, хотя вкус приемлем. Окрошка с квасом или кефиром выглядит жутковато, и вкус тоже непривычен. Гематоген, содержащий животную кровь, вызывает настоящий шок у иностранцев.

Сало, напоминающее бекон, отталкивает своим запахом. Квашеная капуста и засоленные арбузы вызывают недоумение. Баклажанная и кабачковая икра изначально настораживают своим названием, но по вкусу многие находят их вкусными. Голубцы кажутся тяжелыми и непривычными из-за вареного капустного листа и сметаны, редко встречающейся в западной кухне.

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