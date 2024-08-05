Российские блюда часто вызывают удивление и неприятие у иностранных гостей. Холодец, с его мясным желе, вызывает у них отвращение из-за несоответствия привычным десертам. Гречка, ценимая в России за полезные свойства и сытность, вызывает подозрение из-за использования на Западе как корм для животных.
Манная каша, с её вязкой консистенцией, также не популярна. Кисель отпугивает своей текстурой, хотя вкус приемлем. Окрошка с квасом или кефиром выглядит жутковато, и вкус тоже непривычен. Гематоген, содержащий животную кровь, вызывает настоящий шок у иностранцев.
Сало, напоминающее бекон, отталкивает своим запахом. Квашеная капуста и засоленные арбузы вызывают недоумение. Баклажанная и кабачковая икра изначально настораживают своим названием, но по вкусу многие находят их вкусными. Голубцы кажутся тяжелыми и непривычными из-за вареного капустного листа и сметаны, редко встречающейся в западной кухне.
Фото: commons.wikimedia.org/Чакаровска (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Мэр Одессы обещает сохранить памятник Александру Пушкину
Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что памятник Александру Пушкину, установленный рядом с городской администрацией, сносить не будут, так как он представляет собой культурную ценность
CBS: из-за покушения на Трампа сотрудников секретной службы США отстранили
Секретная служба Америки временно отстранила от работы сотрудников в связи с расследованием покушения на Дональда Трампа в июле в штате Пенсильвания. Об этом сообщил канал CBS, ссылаясь на источник.
Врач Фомин: трихофагия может успешно лечиться с помощью психотерапии
Трихофагия и трихотилломания — психические расстройства, при которых люди вырывают и едят свои волосы, зачастую для снятия стресса. По словам врача-психотерапевта Евгения Фомина, это — невротические и тревожные расстройства, которые можно успешно лечить психотерапией и медикаментами.
ФИПИ представил проекты документов по структуре и содержанию ЕГЭ-2025
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) представил проекты документов по структуре и содержанию ЕГЭ-2025. В экзаменах по биологии, географии, истории, базовой и профильной математике, обществознанию изменений не будет.